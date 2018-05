Il Comitato: «Adesso tocca alla Prandina»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA COLLABORAZIONEPADOVA Fabio Bordignon del Comitato Mura di Padova da anni lavora per arrivare alla riqualificazione della cinta muraria. É stato il Comitato, regalando una prima bozza di piano oltre che foto storiche inedite al Comune, a ispirare l'operazione.E oggi il Comitato è un consulente attento sul progetto dell'amministrazione. Ancora ieri Bordignon era impegnato a convincere tecnici e assessore che il prefabbricato dell'istituto Selvatico su via Gradenigo danneggerebbe in modo grave la continuità del percorso studiato in quella...