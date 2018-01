Il comandante Agostini: «Nei giorni di punta, arrivare prima»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA Muoversi per tempo. Un consiglio di buon senso che per i giorni clou di Carnevale sarà la prima raccomandazione del comandante della Polizia municipale di Venezia, Marco Agostini. L'esperienza di questo Capodanno è stata una conferma di questa necessità. «Tutto è andato benissimo, per carità, ma qualche comportamento irresponsabile c'è sempre - spiega il comandante - Ad esempio, sotto Palazzo Ducale, abbiamo dovuto aprire le transenne per una signora con il pancione di nove mesi che si è ritrovata schiacciata dalla folla....