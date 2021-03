L'ANALISI

PORDENONE Sono le donne che rischiano di pagare il prezzo più alto alla pandemia. Non soltanto per il suo impatto economico e occupazionale, che è particolarmente forre in settori con una marcata presenza di lavoro femminile, come vaste aree del commercio e della ristorazione, il turismo, i servizi alla persona e gli appalti, ma anche per le ripercussioni legate alla gestione dell'emergenza nelle famiglie. Si va dall'assistenza agli anziani a quella ai minori, che stanno mettendo a nudo i forti squilibri a danno della donna nella ripartizione dei carichi di lavoro.

A lanciare l'allarme sono le segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil, in vista delle iniziative organizzate in occasione della Giornata internazionale della donna (oggi), incentrate proprio su un'analisi «qualitativa e di genere» dell'emergenza. Pur nella consapevolezza che i dati disponibili sull'andamento occupazionale riflettono solo in minima parte le reali dinamiche, secondo i sindacati esistono già le avvisaglie di un calo più pesante per la componente femminile. Se a livello regionale gli ultimi dati Istat vedono ancora una tenuta anche per il lavoro delle donne, l'andamento sia a livello nazionale che a Nordest evidenzia già un impatto dispari della crisi. Il totale delle occupate nel terzo trimestre, a livello nazionale, faceva infatti registrare una flessione del 3,4% rispetto al dato medio del 2019, contro il -1,1% dei maschi. Un differenziale ancora più marcato a Nordest (-3,8% per l'occupazione femminile, contro il -1,1% di quella maschile), mentre in Fvg una differenza c'è, ma molto più sfumata (-0,3% per le lavoratrici, +0,4% tra i lavoratori).

LE IMPRESE

In Fvg ci sono 22.570 imprese femminili, il 22,3% delle 101.220 registrate nel complesso, percentuale che pone la regione leggermente sopra la media italiana, pari al 22%. Numeri che il Centro Studi della Camera di Commercio di Pordenone-Udine ha registrato appurando, nel confronto con gli anni precedenti, una generale tendenza al calo come sta avvenendo in generale per tutte le imprese , ma acuitasi in modo significativo proprio nel 2020, con l'unica eccezione di Trieste, che mantiene i numeri più costanti e spesso registra segni più.

Se in Fvg il calo, dal 2015 a oggi era sempre piuttosto contenuto, tra il 2019 e il 2020 la regione ha perso addirittura 339 imprese femminili, un calo riscontrato anche in generale nel Nordest e in Italia. E una diminuzione che ha riguardato il lavoro femminile in modo più forte: se le imprese in generale sono calate dello 0,6%, prendendo la sola componente femminile il calo è dell'1,5%, segno che l'emergenza ha pesato soprattutto sull'attività imprenditoriale delle donne. Nel 2020 sono nate 1.093 nuove imprese femminili in regione, 405 in meno rispetto a quelle nate nel 2019. E in netta diminuzione rispetto al 2019 sono state soprattutto le iscrizioni nel settore servizi di ospitalità e turismo, comparto che ha subito i colpi più pesanti dall'emergenza Covid - e a tasso di femminilizzazione più alto.

ANMIL

Gli infortuni denunciati in regione sono 14.996 di cui 6.400 hanno riguardato le donne, con un incremento dell'1,3% rispetto all'anno precedente. Calano le malattie professionali femminili del 34,2% con 894 casi in rosa su 3.055, mentre tre sono le donne morte sul lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA