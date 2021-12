IL COLPO

CESSALTO Diabolik non avrebbe saputo fare di meglio. Sei furgoni rubati negli ultimi cinque giorni, in provincia di Milano, uno addirittura 24 ore prima del colpo per bloccare le vie di accesso alle forze dell'ordine. Il guardrail dell'autostrada sbullonato per aprirsi un varco e utilizzare l'A4, direzione Venezia, come via di fuga senza passare dal casello di Cessalto. E delle rampe per oltrepassare lo scalino e immettere il furgone con il carico di merce rubata lungo l'autostrada. Il piano preparato da un commando di dieci persone avrebbe dovuto fruttare centinaia di migliaia di euro in prodotti di elettronica e telefonia di alta gamma. Preso di mira lo stabilimento della Ires spa, a Cessalto in via Vittoria 45, al confine tra Treviso e Venezia, che rifornisce la Sme di elettrodomestici e prodotti di elettronica. Invece, il colpo frutta molto meno del previsto.

L'AZIONE

La banda entra in azione alle 4,20 della notte tra lunedì e martedì. Ogni componente è alla guida di un diverso furgone. Il resto della banda, quattro persone, su una Jeep. Tutto era stato programmato al millimetro. Una parte della squadra doveva occuparsi della logistica, ossia ostruire le strade, aprire un varco nella rete di recinzione per entrare nel piazzale. E infine aprirsi una via di fuga dal piazzale stesso all'autostrada. Gli altri avrebbero dovuto occuparsi del furto vero e proprio. Tutto è stato cronometrato al secondo. I ladri sapevano come e quando ostruire le strade, tutte nello stesso momento, mettendo a scavalco cinque furgoni nelle cinque vie di fuga attorno al magazzino. I complici nel frattempo, con il sesto furgone, avrebbero dovuto entrare nel piazzale per avvicinarsi infine a uno dei varchi di carico e scarico dei capannoni dove è stipata la merce.

Tutto ha inizio. I malviventi attaccano la saracinesca del capannone 34. Ma non ci riescono. Così passano al capannone vicino, il numero 33. E qui la porta cede. Ma l'allarme entra in funzione. E il tempo, che il commando credeva molto più lungo, forse un paio d'ore fino all'alba, si riduce a una decina di minuti. Così, una parte della banda carica la merce mentre gli altri preparano la via di fuga piazzando le assi metalliche tra il piazzale in asfalto e lo scalino che delimita l'area verde. Sbullonano il guardrail ed entrano in autostrada con il furgone carico di bottino senza transitare dal casello.

L'ORGANIZZAZIONE

Il numero dei componenti del commando, dieci persone, viene ricostruito dagli inquirenti attraverso i filmati disponibili. E gli inquirenti hanno l'idea che si sia trattato di un furto su commissione. Telefoni e accessori per la telefonia, oltre a computer portatili. Ossia tutto materiale facilmente piazzabile nel mercato nero. E tutto sommato anche semplice da rubare, agli occhi dei professionisti del settore. Che hanno preso di mira la Ires, nella zona industriale di Cessalto, proprio per questa ragione. L'azienda si occupa di commercio all'ingrosso per la grande distribuzione organizzata. Lavora principalmente con la Sme di San Donà di Piave, ma non solo. Per rendere difficile l'intervento delle forze dell'ordine il gruppo criminale ha piazzato cinque dei sei furgoni rubati a ostruire le cinque vie di accesso alla Ires spa. Di traverso alle strade e con gli pneumatici tagliati. Il sesto furgone è stato utilizzato per caricare il bottino e tagliare la corda. Dopo aver piazzato i furgoni, i componenti della banda sono entrati nell'ampia zona di carico-scarico per i tir da un'area verde, con uno dei furgoni e una Jeep. Si sono aperti un varco nella rete in ferro che delimita la proprietà dell'azienda. E hanno forzato il portone del capannone usando presumibilmente un piede di porco, forse un flessibile. Hanno alzato la serranda e, davanti a loro, hanno trovato diversi scatoloni contenenti telefoni cellulari, accessori per la telefonia (tipo cuffiette, treppiedi e simili) e computer portatili. Un colpo ingente, da diverse decine di migliaia di euro (la cifra è tutt'ora al vaglio degli inquirenti), ma che sarebbe potuto essere ben maggiore.

Gianandrea Rorato

