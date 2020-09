IL COLPO

BELLUNO Una, due, tre spallate e la porta si è aperta. Nessun problema con l'allarme, era fatalmente spento, e il fondo cassa a facile portata di mano ha permesso di terminare il tutto in pochi minuti. Dopo le 4, prima delle 6.30. Nel buco tra il passaggio del vigilante della Secur Italia e l'arrivo della madre per le pulizie della domenica mattina, qualcuno ha rubato il fondo cassa a Massimo Bortoluzzi dell'Osteria al Ponte a Borgo Pra. E' stato un risveglio pesante, reso ancora più difficile dal rimorso di essersi dimenticati, proprio sabato sera, di attivare l'allarme. «Me lo sentivo che qualcosa sarebbe successo a breve ripeteva ieri -. Proprio pochi giorni fa ragionavo con amici e mi ero reso conto di come, in dieci anni di gestione del locale, non avessi mai avuto eventi particolarmente spiacevoli. Me la sono chiamata, si dice in questi casi, no?». Fato, sfortuna o caso, fatto sta che oggi la porta è rappezzata con chiodi e fascette perché dopo le spallate dei malviventi non si chiude più. Nei prossimi giorni la sostituirà con una più solida, a prova di ladri. «Io e mia moglie Silvia abbiamo chiuso il locale all'1.15 sabato sera racconta -, eravamo stanchi e ci siamo dimenticati di innescare l'allarme collegato a MondialPol. Lo inseriamo sempre, è stato davvero un caso. Alle 6.30 di ieri mattina, ancora dormivo, mia madre mi ha chiamato per chiedermi se avessi lasciato la porta aperta la sera prima, mi è venuto il dubbio, ho iniziato a pensarci e alla fine sono andato lì a vedere». La madre di Bortoluzzi da una mano nelle pulizie la domenica mattina, arriva al locale alle 6.30 circa. Così ha fatto anche ieri, perciò è stata la prima a scoprire la porta aperta ma con i giri di chiave effettuati. In un primo momento ha pensato alla sbadataggine del figlio che, stanco, poteva aver infilato la chiave nella serratura e aver girato per chiudere ma senza accostare la porta. Poi, con il passare delle ore tutto si è fatto più chiaro. «Una parte della porta aveva il legno rotto, controllando bene abbiamo capito come non avessero forzato nulla ma spinto spiega l'oste -, è una porta vecchia, con un paio di spallate in effetti poteva aprirsi». Una volta raggiunto l'interno i malviventi si sono limitati a rubare il fondo cassa, 150 euro in banconote e una cinquantina di euro in monete da 1, 2 euro e da 0,50 centesimi. I pezzi più piccoli no, li hanno lasciati lì e non si sono spinti a cercare altro. Per questo oggi Bortoluzzi ha ristretto il cerchio dei possibili responsabili. «Non sono ex dipendenti e non sono clienti del locale spiega -, perché chi frequenta il posto vede dove metto la moneta, ci sono rotolini di monete dal valore anche di 150 euro. Inoltre non hanno preso con sé nemmeno il barattolo con le mance, dove oltre alla moneta c'è anche qualche pezzo da dieci euro». Al loro posto anche il tablet, il computer e le bottiglie di alcolici, i ladri si sono limitati ad arraffare quanto trovato in cassa e poi sono scappati via veloci. In mattinata è stata sporta denuncia alla polizia che, nei prossimi giorni si servirà anche dei filmati di un paio di telecamere private presenti in zona per riuscire a risalire ai responsabili.

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

