Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ANTICIPAZIONEPORDENONE E UDINE Non ci sono solo le fabbriche, pronte a vaccinare i dipendenti sia in provincia di Udine che nel Friuli Occidentale. L'allargamento della platea di cittadini vaccinabili, che lunedì il generale Figliuolo ha auspicato si possa attuare entro la fine di maggio, porterà anche altre novità nel mondo dell'imprenditoria privata. Una, in particolare, sarà annunciata oggi dalla Regione e riguarda uno dei colossi...