Segretario, Massimiliano Paglini, da pochi giorni si trova al timone della Cisl Treviso Belluno. Un'elezione arrivata alla vigilia di quella che causa pandemia si preannuncia una grande crisi. Cosa bisognerà fare per ripartire?

«Uno dei temi su cui intervenire è l'isolamento. Isolamento infrastrutturale. La provincia di Belluno, racconta l'Osservatorio di Veneto Lavoro, ha subito in dieci anni una flessione nel turismo del quindici per cento. È impressionante soprattutto se confrontato con altri territori: Sondrio nello stesso periodo di tempo è cresciuto del 13, Verbano Cusio Ossola addirittura +25. E in mezzo ci sono i nostri vicini di casa: Trento e Bolzano. Dove ci sono infrastrutture e interconnessioni c'è sviluppo e capacità di uscire dalla difficoltà. Quindi si sconta l'isolamento che si supera con le connessioni digitali e con la logistica relativa alle vie di comunicazione».

Per la provincia di Belluno è un tema estremamente divisivo quello delle infrastrutture. Non teme che la sua venga bollata come una visione trevigiana del problema?

«La storia della Cisl di Belluno Treviso è una storia importante di profonda contaminazione, le provenienze territoriali non sono più caratterizzanti. Ci concentriamo sulle competenze. Non mi spaventano le diversità, anzi, amo il valore della montagna e il concetto di custodia».

La pensa come gli industriali? Mi spiego meglio, è per il prolungamento dell'A27?

«In ottica di riprogettazione del territorio ci sono eccellenze nell'industria in questa provincia. Magari fossero diffuse le stesse eccellenze come nel bellunese. Quando io penso a Luxottica penso a qualcosa di mondiale. L'ultima vicenda di Acc racconta per esempio la capacità di rigenerarsi».

Autostrada sì o no?

«Lo so che è tema delicato ma serve una risposta corale su questo, mi rendo anche conto che si gioca la sostenibilità del territorio. Serve un tavolo per discuterne e trovare una sintesi che abbia come elementi cardine sostenibilità e compatibilità ambientale. Noi abbiamo studiato la situazione con alcuni esperti. Se ci sono soluzioni alternative ne discutiamo».

Un messaggio alla politica?

«La politica faccia delle proposte. A forza di dirci cosa non si può fare non si fa nulla. Qualcuno ci dica cosa si vuol fare. Oggi parlare di infrastrutture con la concezione di un tempo è un po' più complicato. Ma se ci fosse un progetto di autostrada e in quella stessa autostrada ci passassero anche i cavi della fibra e quello che riguarda le connessioni digitali potremmo uscire in fretta dal temuto isolamento. L'integrazione e il lavoro di squadra in questa provincia hanno già dato i suoi frutti».

Quando?

«Il fondo Welfare Dolomiti. Ha fatto convergere tutti sulla necessità di fare squadra. O tutti capiscono che bisogna lavorare per fare squadra e convergere su un obiettivo oppure l'alternativa è di piangerci addosso mentre il mondo continua a correre. In occasione di Vaia il fondo ha raccolto 500mila euro, in prospettiva può essere uno strumento in cui tutti si riconoscono per lavorare assieme per far uscire la provincia dall'isolamento».

Insomma la ricetta sono le infrastrutture?

«No c'è un'altra partita che si gioca, ed è quella di Mondiali e Olimpiadi, le infrastrutture da costruire per i giochi non devono essere cattedrali nel deserto ma strutture a servizio del territorio. C'è la partita della formazione. Facciamole poi diventare strutture destinate a questo scopo».

Parliamo di mercato del lavoro. Quanto vi preoccupa il blocco del comparto neve?

«Per prima cosa mi faccia dire che deve essere condiviso a livello europeo un provvedimento di questo tipo. La nostra stima parla di diecimila posti di lavoro persi nella stagione invernale, con seimila mancate assunzioni per il blocco degli impianti di risalita. In un comparto che già registrava un saldo negativo di 4225 posti di lavoro. I timori sono legati agli appetiti della criminalità organizzata. Dobbiamo proteggere le nostre aziende».

Andrea Zambenedetti

