Nonostante la pandemia, il richiamo delle Dolomiti imbiancate per molti è irresistibile e con le piste da sci chiuse tra le alternative più gettonate ci sono lo scialpinismo e le uscite con le ciaspole. Un'escursione sulla neve fresca è sicuramente un'esperienza entusiasmante. Non è però priva di rischi, anzi. Impreparazione, disattenzione e sottovalutazione del rischio potrebbero rivelarsi fatali e tramutare una gita in una tragedia. Ad Alex Barattin, delegato provinciale del Soccorso alpino Dolomiti bellunesi, abbiamo chiesto di ricordare quali sono le regole da seguire per un'escursione in sicurezza.

Quale avvertenza dare agli escursionisti?

«Innanzitutto va detto che frequentare un ambiente innevato non è un'attività da prendere sottogamba e che il pericolo non va mai sottovalutato. La prima indicazione è guardare sempre i bollettini nivometeo, poi bisogna ricordare di munirsi sempre di tutta l'attrezzatura di sicurezza, 3 strumenti: arva, pala e sonda».

Entrando nel dettaglio, come vanno letti i bollettini sulle valanghe?

«Innanzitutto si deve tener presente che il bollettino esprime un valore che è la media di valutazioni fatte su un territorio vasto. Ogni escursionista deve essere in grado di valutare il rischio effettivo che incontra lungo l'itinerario che vuole percorrere. Se si passa in una zona di pendii ripidi o dove sono presenti depositi di neve ventata il rischio è ovviamente maggiore rispetto al contesto generale. La maggior parte degli incidenti avviene quando il grado di pericolo è di 2-3, perché più gente sale in montagna. I valori sono espressi su una scala logaritmica, quindi se si scende da 4 a 3 non significa certo che il pericolo non è venuto meno».

E sulle dotazioni di sicurezza, cosa va puntualizzato?

«La prima cosa è averle con sé tutte: sonda, pala e arva. Bisogna anche saperle utilizzare, avendole provate prima e avendone controllato il corretto funzionamento. Per l'arva, ad esempio, in varie località ci sono dei totem che consentono di verificare se funziona passandoci vicino. La pratica è altrettanto importante: quando capita un incidente e ci si trova di fronte a un amico o a una persona cara sommersa dalla neve è facile lasciarsi sopraffare dal panico: è necessario attuare delle procedure conosciute. Poi se si esce in più persone tutti devono essere muniti di tutti e tre gli strumenti, altrimenti la catena si spezza. Se l'incidente accade a uno che ne è sprovvisto, sarà più difficile trovarlo e soccorrerlo. Se invece il soccorritore non ha gli strumenti potrà fare ben poco per aiutare il compagno malcapitato».

Perché sono così fondamentali gli strumenti di sicurezza da raccomandarne la dotazione a ogni escursionista, anche in compagnie numerose?

«Perché l'autosoccorso è fondamentale in quanto consente di accelerare i tempi. Nei primi 15 minuti dall'evento si riescono a salvare 9 persone su 10. Dopo 30 minuti solo 5 su 10. Noi ci attiviamo rapidamente ma ci serve il tempo per raggiungere il luogo dell'incidente, in meno di 20 minuti è improbabile anche utilizzando l'elicottero».

Quindi l'intervento tempestivo di chi è già sul posto può risultare determinante. Altre accortezze?

«Non bisogna entrare nelle piste da sci chiuse. Entrare in una tracciato è molto pericoloso perché ci sono i mezzi all'opera. Purtroppo è già capitato che escursionisti si siano infortunati a seguito di scontri con i gatti delle nevi e con i verricelli tesi: si è trattato di persone che hanno subito ferite importanti, che hanno anche comportato amputazioni di arti. La cartellonistica che vieta l'ingresso in pista deve essere chiara e deve essere assolutamente rispettata».

Quali sono gli errori più comuni che riscontrate?

«In genere la sottovalutazione del pericolo. Anche camminare lungo strade silvo pastorali potrebbe essere pericoloso se si passa accanto a pendii del 40, 50 o 60%. Poi devo ripetermi: non bisogna partire per un'escursione senza aver consultato con attenzione i bollettini e senza avere con sé tutte le dotazioni di sicurezza in perfetto stato. E naturalmente serve anche a capacità di utilizzarle».

Andrea Ciprian

