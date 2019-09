IL COLLOQUIO LONGARONE Arriva con la sua vecchia Golf Volksvagen, stringe le

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL COLLOQUIOLONGARONE Arriva con la sua vecchia Golf Volksvagen, stringe le mani, sorride. Non si sottrae ai cronisti, né alle domande. A nove giorni dal giuramento al Colle Federico D'Incà sembra estremamente a suo agio nel nuovo ruolo. L'occasione per la prima uscita pubblica a casa è la Fiera & Festival delle foreste: «È un giorno importante, sono vicino al territorio e a queste tematiche. In quei giorni ho voluto incontrare i sindaci e vedere con i miei occhi quello che stava succedendo. Devo ringraziare le moltissime persone che si...