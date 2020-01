IL COLLOQUIO

BELLUNO/PONTE Ora c'è qualche certezza in più. Ma non tutto è stato né risolto né chiarito. A Ponte nelle Alpi le grandi manovre attorno al Famila e alla grande area dell'ex Comedil che, si badi bene, appartengono a due progetti diversi e si trovano proprio all'ingresso del paese per chi arriva da Belluno - per il momento poggiano su alcuni punti fermi, ma anche su qualche dubbio. Perché tutte le ombre si dissipino, bisognerà ancora attendere. Quanto? Qualche mese con l'apertura fissata entro Natale. Partiamo dai due negozi che hanno sede proprio all'uscita del sottopasso da Polpet e che non c'entrano con l'area ex Comedil. Uno è un famoso negozio di informatica, telefonia, elettrodomestici. Questo non subirà alcuna modifica. Il secondo è il Famila che invece si trasferirà da qui nel lotto centrale dei tre destinati al commercio dell'area ex Comedil e diventerà Super Store Famila.

EX COMEDIL

Passiamo quindi all'area ex Comedil che è quella attorno a cui ruotano l'interesse e la curiosità di molti che vedono il cantiere aperto. Essa è stata acquistata dalla Emme Due srl; prima era invece di proprietà della Pontalpi 2000. La Emme Due srl è la stessa società che possiede anche la catena di supermercati Famila. Marcello Cestaro uno dei suoi soci, pur con qualche ritrosia, riferisce a che punto sono le trattative per l'assegnazione delle diverse aree. «Il nostro supermercato si sposta da dove è ora per trasferirsi poco più avanti, verso la zona del Bivio. Qui sorgerà un Super Store Famila e quindi il punto vendita passerà dagli attuali 1.500 metri quadrati ai futuri 2.500».

OCCUPAZIONE

Aumentando la superficie commerciale, aumenterà anche il personale impegnato: «Assumeremo circa 15 persone in più rispetto alle 33 già presenti» assicura Cestaro. Il posto che sarà lasciato libero dall'attuale Famila, sarà invece occupato da un negozio di elettronica, di abbigliamento o di calzature. «Ma ancora non abbiamo chiuso e non so quando riusciremo a farlo». Poi Cestaro si sbilancia: «A dire il vero, credo poco probabile che venga aperto un negozio di calzature, visto che poco distante, in direzione Belluno, se ne trova un altro. Ma vedremo». Di più uno dei soci della Emme Due srl non vuole dire, né confermare né smentire i nomi che sono stati fatti in questi mesi. Un secondo lotto dell'area ex Comedil sarà occupato dal negozio Eurobrico, quello che ora si trova a pochi chilometri di distanza, di fronte all'IperDolomiti. «Ed anche in questo caso oltre al personale già impegnato conferma Cestaro ci saranno nuove assunzioni». Resta ancora da definire il nome della società che occuperà l'ultimo lotto dei tre dell'area ex Comedil, il primo che s'incontra arrivando dal capoluogo. Il lotto, dice Cestaro, è stato venduto ad una cordata bellunese di avvocati, notai, commercialisti, medici e altro. Sono due in questo momento le ipotesi, che peraltro non vengono fatte da Cestaro, sulla sua destinazione. Lo stabile che qui sorgerà potrebbe diventare un Centro Servizi o essere destinato a parco. Per quanto riguarda i nomi ancora mancanti, Cestaro dice: «Siamo in contatto con altre ditte, ma ancora non abbiamo chiuso». Incertezze e lungaggini che Cestaro ascrive alla crisi economica e alla burocrazia («Viviamo nelle mani di chi gestisce tempi e carte»), hanno fatto slittare i tempi. Se ad ottobre i proprietari erano convinti di poter chiudere tutto entro Pasqua, cioè il 12 aprile, ora l'obiettivo è spostato molto più in là, a Natale.

IL CANTIERE

Intanto nell'area le opere fervono. Ma la proprietà tiene anche d'occhio gli interventi concordati con l'amministrazione comunale come opere compensative: la realizzazione della rotatoria che servirà anche per smistare il traffico in arrivo da Belluno o in uscita da Ponte e lungo via Zattieri che si vede già a terra, disegnata in parte dai cordoli e la sistemazione della piazzetta nei pressi della biblioteca di via Mangiarotti. Interventi che saranno realizzati entro la fine delle altre opere, cioè verso novembre. Dopo anni di stop, i lavori nell'area ex Comedil hanno preso il via lo scorso 28 agosto. E quasi da subito è stato possibile apprezzare l'avanzare del cantiere. E risale alla stessa data la comunicazione ufficiale da parte della nuova proprietà l'acquisizione definitiva dell'area privata denominata ex Comedil dalla società Pontalpi 2000. Nell'acquistare dalla Pontalpi 2000, la ditta Emme Due ha acquisto 7.500 metri quadrati di superficie commerciale, divisi in tre unità che comporranno un parco commerciale, come previsto dalla precedente assistenza regionale. Uno di questi loti è poi stato venduto alla cordata di avvocati e commercialisti bellunesi. Rispetto al progetto originale di tipo residenziale-commerciale con 6 torri da 8 piani e più di 200 appartamenti, l'attuale previsione presenta una sensibile riduzione dei volumi, dell'altezza degli edifici e la valorizzazione di tutta la zona oltre che il miglioramento della viabilità, attenzione ai percorsi pedonali, ai parcheggi e, fra le diverse opere, anche la creazione della piazza ad uso pubblico di fronte alla biblioteca civica.

Giovanni Santin

© RIPRODUZIONE RISERVATA