Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL COLLOQUIOBELLUNO Per il vescovo monsignor Renato Marangoni, da cinque anni a Belluno, questa è la seconda Pasqua blindata causa Covid. E anche in questa occasione il presule, che non è ancora stato vaccinato («Pensavo di mettermi nelle liste aperte e di attendere la chiamata») risponde alle domande da remoto, collegato su piattaforma digitale.La situazione del lavoro nella nostra provincia è in alcuni casi drammatica: le vicende di...