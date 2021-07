Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL COLLOQUIOBELLUNO Nadia Zampol, cadorina di Lozzo ed imprenditrice nel settore occhialeria, è stata riconfermata vicepresidente della Camera di Commercio di Treviso-Belluno per il prossimo quinquennio. Un ruolo strategico in un momento particolarmente delicato per la provincia di Belluno che, mentre la pandemia non può dirsi vinta, deve anche guardare al futuro. Alla ripartenza.Il suo è un incarico che non porta solo prestigio. Lei si è...