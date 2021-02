IL COLLOQUIO

BELLUNO «La seconda ondata, che in parte ci ha sorpreso per la sua violenza, è iniziata in provincia prima che altrove, creando una pressione sugli ospedali doppia rispetto alla prima e un volume di lavoro che ha messo a dura prova la tenuta del sistema». Ottobre 2020. È questo il momento che il commissario Adriano Rasi Caldogno, già direttore generale dell'Usl 1 Dolomiti, oggi Commissario, ricorda con maggior intensità e forse sofferenza sfogliando i ricordi dell'anno appena trascorso. «Notti insonni», «telefono acceso 24 ore su 24», «domeniche in ufficio». E un'impennata senza precedente di contagi, ricoveri e morti che ha toccato l'apice nel mese successivo, a novembre, quando i pazienti covid hanno superato quota 200 e i bellunesi positivi sono diventati 5mila. A distanza di circa un anno dal giorno in cui tutto ha avuto inizio è tempo di tirare le somme.

LA PAURA DI ESAURIRE I POSTI

«La pandemia ha messo a dura prova la nostra azienda, ha cambiato le nostre abitudini e le nostre priorità» commenta Caldogno. I momenti difficili sono stati tanti. La seconda ondata, certo. Ma anche quel periodo della prima fase «in cui il contagio ha coinvolto le case di riposo, quando eravamo meno preparati». E ancora: «In certe giornate controllavo il cruscotto aziendale dei ricoveri ogni due ore per essere certo che ci fossero sempre posti letto disponibili». Rasi Caldogno, sportivo e appassionato di corsa, definisce la pandemia una «maratona». Una corsa su lunga distanza che ha sconvolto i piani a tutti e che richiede «grande lucidità e capacità di affrontare un problema alla volta».

DECISIONI DIFFICILI

Tradotto in linguaggio sanitario significa flessibilità. L'aumento dei contagi ha posto l'azienda davanti alla scelta di ampliare o comprimere i servizi in base alle necessità. I reparti covid sono stati aperti e chiusi a intermittenza e sono state allestite delle linee di lavoro che prima non esistevano. Come, ad esempio, il personale sanitario impegnato nei drive-in tamponi, nel contact-tracing e nella campagna vaccinale di massa. Caldogno sottolinea che per far fronte a queste esigenze «il Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha assunto 100 nuovi professionisti in poco tempo». Gli ultimi 12 mesi, per il commissario dell'Usl 1 Dolomiti, sono stati scanditi anche dalle videoconferenze costanti con la Regione e dalle dirette Facebook con i cittadini per spiegare quella che era la situazione epidemiologica della provincia. I numeri dei positivi ma anche delle vittime: «Un ricordo sentito va a tutte le persone scomparse in questo periodo e al dolore dei tanti familiari che hanno dovuto vivere il lutto senza poter salutare il loro caro».

IL VACCINO

Ora c'è un'arma per combatter il virus e si chiama vaccino. «Un momento di forte emozione», a dicembre, quando sono arrivate le prime dosi Pfizer. «A mio avviso, a livello organizzativo, la pandemia ha dimostrato l'imprescindibilità della rete tra le varie componenti del Servizio Sanitario (gli ospedali, la medicina de territorio, la prevenzione e le strutture socio sanitarie) spiega Rasi Caldogno e la necessità di rivedere la gerarchia della priorità. La salute è diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, come recita la nostra Costituzione. Il Covid ci ha insegnato quanto il singolo può e deve fare per tutelare la sua salute e quella della comunità in cui è inserito».

MERITI CONDIVISI

Come in tutte le battaglie che si rispettino, e il covid per certi versi lo è, risulta fondamentale non soltanto la voce di chi siede sul trono, ma anche la forza di coloro che combattono sul campo di battaglia. In questo caso medici, infermieri, oss che hanno sopportato (e stanno sopportando) turni massacranti per contenere l'emergenza: «Vorrei ringraziare ancora una volta il personale dell'Usl 1 Dolomiti che, a tutti i livelli, si è speso con la generosità e la determinazione della gente di montagna, risorsa straordinaria della nostra terra». La pandemia, però, è ancora più che mai attuale. «I segnali epidemiologici non ci permettono di abbassare la guardia e la campagna vaccinale non procede veloce come avrei voluto per difficoltà di approvvigionamento conclude Caldogno Andiamo avanti, con prudenza ma con fiducia, fino alla prossima curva, come insegnano i grandi maratoneti».

