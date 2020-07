IL COLLOQUIO

BELLUNO In occasione del suo insediamento, quale nuovo presidente della Sezione Alpini di Belluno, Lino De Pra ha tracciato le linee guida della sua nuova avventura associativa durante i lavori della prima riunione del Consiglio direttivo. Classe 1952, diplomato ragioniere, oggi dipendente di istituto bancario in quiescenza, il neo presidente prestò il servizio militare di leva nel Battaglione Pieve di Cadore del 7° Reggimento Alpini. Già vicario del suo predecessore Angelo Dal Borgo, De Pra è il quattordicesimo presidente della Sezione da quando essa fu costituita il 20 giugno 1921. Egli ha al suo attivo una significativa militanza nell'Ana che gli consentirà di operare con esperienza e rinnovato spirito di servizio.

Presidente, con quale spirito affronta questa nuova avventura associativa?

«Il mio intento è quello di agire nella continuità introducendo, nel contempo, elementi di innovazione che rendano la Sezione A.N.A. di Belluno sempre più dinamica e al passo con i tempi. Mi ispirerò di certo ai miei due più immediati predecessori, Arrigo Cadore e Angelo Dal Borgo, ai quali riconosco il merito di avere portato la nostra Sezione a livelli di eccellenza tali da guadagnare la stima e l'ammirazione dei vertici dell'Ana. Ricevo da loro un'eredità pesante costituita da una realtà associativa di prim'ordine. Cercherò di esserne degno e naturalmente mi guiderà anche il motto associativo che recita testualmente Onorare i morti aiutando i vivi».

Quali punti focali intende maggiormente sviluppare nella sua linea di lavoro?

«Tutti noi, dal presidente nazionale Sebastiano Favero al più piccolo Gruppo, siamo da tempo impegnati a risolvere il delicato problema del futuro associativo, perdurando l'assenza di nuovi soci a causa della sospensione della leva obbligatoria. Su questo tema ci giocheremo tutti il nostro domani, perciò massima attenzione ai giovani e allo studio di formule associative che, ad esempio nella Protezione civile così come nelle attività sportive, potranno far rimpinguare le nostre fila grazie a chi vorrà sottoscrivere i nostri ideali e i nostri valori per rendersi utile alla collettività».

Di che cosa e di chi intende avvalersi per realizzare il suo progetto?

«Prima di tutto mi avvarrò dello spirito alpino di tutti noi, ovvero della voglia di porci al servizio del prossimo. A tal proposito credo che, quanto fatto dai nostri volontari in occasione dell'attuale emergenza sanitaria, valga più di tante spiegazioni. Per andare avanti e raggiungere obiettivi concreti sono convinto di avere bisogno che, insieme ai consiglieri e ai nostri valorosi 44 capigruppo, ci muoviamo solo in spirito di unità e di comunione d'intenti. Perciò ho chiesto a ciascuno di mettersi a massima disposizione per raggiungere gli obiettivi che dobbiamo fissarci per il prossimo triennio».

Quali sono questi obiettivi?

«Nel 2021 la nostra Sezione compirà cent'anni. Ci apprestiamo a celebrare l'avvenimento con varie iniziative la cui realizzazione inizierà già a delinearsi nelle varie commissioni sin dal prossimo autunno. Ovviamente speriamo che nel frattempo si possa ritornare gradualmente a quella normalità che possa garantire lo svolgersi di manifestazioni pubbliche. Poi ricordo che nell'arco del triennio sono in calendario un Raduno Triveneto, il sesto raduno di chi militò nei reparti della disciolta Brigata Cadore e il 150° anniversario della costituzione delle Truppe Alpine».

È un programma assai denso di manifestazioni.

«Sì, c'è tanta carne al fuoco, ma gli alpini non si scoraggiano. Ci vorranno adeguate risorse finanziarie e umane? Sì, e allora cercheremo di intercettarle e porle a frutto. Speriamo di poter continuare a contare anche sulla stima di cui le penne nere godono tra la popolazione».

