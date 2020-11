IL COLLOQUIO

BELLUNO Ieri ha seguito, alla sinistra del Presidente della Regione Zaia, la conferenza stampa dell'ora di pranzo. Poi si è collegato con i ministri Boccia e Speranza, Associazione nazionale Comuni e Unione delle Province, alla conferenza per il varo delle nuove misure. Per Gianpaolo Bottacin, bellunese, assessore regionale alla protezione civile, l'ennesima giornata in prima linea a combattere, con gli strumenti a disposizione della politica, la diffusione del virus.

ZONA ROSSA

«Un lockdown totale -spiega Bottacin- in questa fase non è necessario. La situazione socio economica è da tenere in equilibrio con quella del rischio sanitario. Come sempre succede quando si ragiona in termine di sicurezza i provvedimenti devono essere proporzionati al rischio. Ci sono, secondo noi, accortezze importanti da tenere in considerazione. Secondo la nostra opinione vanno evitati gli assembramenti e bisogna insistere sulle mascherine. Chiudere, oggi, il Veneto o la provincia di Belluno mi sembra eccessivo».

LA SANITÀ

«La criticità con cui ci misuriamo è quella di non mettere in crisi l'aspetto sanitario. Non ci dovrebbero essere vittime. Ma non si può morire neppure dall'altra parte. Bisogna calibrare rischio e la possibilità di vivere. Il virus c'è -prosegue Bottacin- e questa è la prima considerazione. Abbiamo gli ospedali che stanno ricoverando persone e molti vengono ricoverati a casa. La curva di crescita dei ricoveri è più blanda rispetto a marzo, in questo momento lo stress sanitario è meno forte rispetto a quello di marzo. Ma bisogna continuare a monitorare eventuali crescite di ricoveri che ci auguriamo non ripartano. Il virus nel 95 per cento dei casi non produce sintomi sui contagiati, o produce sintomi lievi. Il 5 per cento ha bisogno di ricorrere in ospedale e lo 0,2 finisce in rianimazione. Se non gestito bene potrebbe mettere in crisi la sanità».

LE CRITICITÀ

In un contesto complicato per l'intero Veneto, in provincia di Belluno c'è qualche difficoltà in più. Sia da un punto di vista strettamente statistico che da quello anagrafico. «Su Belluno abbiamo numeri piccoli, che rischiano di far mutare velocemente il quadro generale. Sappiamo che con l'età media elevata c'è una maggiore incidenza della mortalità. Questo spiega perché su Belluno ci sia la situazione che c'è. Basta che ci siano pochi malati che fanno schizzare la percentuale. Non va comunque dimenticato che il 30 per cento dei pazienti in terapia intensiva ha meno di cinquant'anni. Il dato quindi è molto fluttuante».

I MOTIVI

«All'inizio si temeva che a favorire la diffusione del virus fossero le Pm10, in questa seconda ondata invece - prosegue Bottacin - pare che le cose vadano in modo diverso. Ma di questo virus sappiamo ancora poco. Anche i parametri adottati faticano a inquadrare una situazione precisa. L'Rt per esempio quando è sul filo di 1,5 può oscillare da una parte o dall'altra sulla base di un positivo di più o in meno. Anche il dato dei posti letto disponibile non ha tanto senso: basta spostare un paziente da Belluno a Vittorio Veneto o viceversa, ma anche su base regionale. Attualmente è attiva la Cross (Centrale remota operazioni soccorso sanitario) che permette il trasferimento di pazienti da una regione all'altra per sgravare il sistema. La chiusura alle 18 non ha dato effetti in una settimana che è attiva. E se non c'è efficacia il rischio è di diventare un boomerang. In questo momento se il governo dicesse care Regioni decidete voi se chiudere una provincia o l'altra per noi non dovrebbe chiudere nessuna».

Andrea Zambenedetti

