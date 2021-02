IL COLLOQUIO

BELLUNO[/CITTA «Abbiamo di fronte a noi una possibilità enorme, sia per contrastare la pandemia sia per avviare la ripresa economica, che passerà per lo più attraverso i Comuni». Jacopo Massaro, sindaco di Belluno, analizza la nomina dei due ministri bellunesi arrivata dopo un anno di lotta in trincea al virus. Un anno in cui la speranza è rimasta appesa ai bollettini quotidiani dell'Usl, ci sono state migliaia di richieste di aiuto dalla popolazione. Dodici mesi durante i quali è stato necessario inventare un piano di intervento senza sapere esattamente chi fosse il nemico con il timore per la tenuta sociale della comunità, gli anziani soli nelle case di riposo, i bilanci da rifare, i cantieri fermi e la necessità di far rispettare le regole alle persone. Il fronte è ancora aperto ma Massaro, ottimista di natura, intravede la rinascita: una Belluno piena di turisti già dalla prossima estate, attività fiorenti e una disoccupazione lentamente riassorbita dalle aziende in espansione. Sono gli alti e i bassi dell'economia e della storia degli uomini che, alla fine, trovano sempre un punto di equilibrio. Ma oggi c'è una speranza in più, anzi due: Daniele Franco e Federico D'Incà.

Per Belluno si apre una nuova era?

«Abbiamo di fronte a noi una possibilità enorme, sia per contrastare la pandemia sia per avviare la ripresa economica, che passerà per lo più attraverso i Comuni. Ecco, la figura di Daniele Franco al Ministero dell'Economia per noi è fondamentale perché con il suo pragmatismo potrebbe risolvere una serie di situazioni gravissime, che potrebbero per esempio impedirci di spendere i soldi del Recovery Fund».

Si spieghi meglio.

«Il Ministero dell'Economia e Finanza oggi ci sta impedendo l'assunzione del personale necessario ai progetti del fondo Bando povertà e ci sta impedendo di assumere persone per poter effettuare quelle opere pubbliche che saranno poi finanziate dal Recovery Fund».

Parliamo della pandemia. Quali sono state le maggiori difficoltà nella gestione dell'emergenza?

«Quando ci siamo trovati di fronte a Vaia ci sembrava di avere di fronte ad un nemico sconosciuto e quindi abbiamo fatto una fatica terribile a capire e gestire. Con il Covid la situazione è stata la stessa ma con la differenza che il nemico non era più visibile. Quindi la prima difficoltà è stato proprio capire cosa stessimo affrontando, quale fosse l'attuale situazione e quali le prospettive. Non sapevamo davvero nulla, non c'era uno storico, ci affidavamo all'intuito e alle informazioni che arrivavano. L'altro problema è stato individuare una modalità comunicativa in grado di raggiungere gli obiettivi dal punto di vista del comportamento delle persone, ovvero come convincere la gente a rispettare le regole. E poi capire le esigenze dei cittadini e riuscire a soddisfarle».

C'è stato un momento in cui ha temuto per la tenuta sociale della comunità?

«Sì. Quando eravamo isolati ero preoccupato per le ricadute psicologiche e, in particolare, per gli anziani in casa di riposo senza la possibilità di vedere i parenti. Stessa cosa vale per i ragazzi, ci interrogavamo su quali potessero essere i riflessi di questo isolamento nel lungo periodo».

Cosa avete fatto per queste categorie di persone?

«Per gli anziani dei Centri, per esempio, abbiamo acquistato una ventina di tablet così da permettere le video chiamate con i famigliari. E' stata una piccola cosa, ma importante. Ci siamo industriati con soluzioni a cui, prima, non avremmo pensato».

Qual è stato il suo rapporto con i cittadini in quei mesi?

«Diretto, assolutamente. Il mio numero di telefono ce l'hanno in molti e infatti ero quotidianamente sommerso da centinaia di messaggi di chi chiedeva informazioni di ogni genere, in Facebook ricevevo quotidianamente 400 500 richieste di aiuto e così via mail. Era difficile rispondere, spesso, perché la norma non regolava ogni situazione e c'era una immensa zona grigia affidata solo al buon senso. Ecco, noi abbiamo sempre cercato di agire con buon senso».

Un esempio?

«Una persona in cassa integrazione non potrebbe recepire i buoni spesa, ma durante il lockdown in tanti hanno ricevuto i soldi con mesi di ritardo e nel frattempo non ne avevano nemmeno per fare la spesa. Cosa si fa? Non li si aiuta?».

Come la vede la ripartenza? Belluno sarà un capoluogo vivace e animato la prossima estate?

«La possibilità di proporre eventi, si sa, non dipende dal Comune ma dalle norme nazionali. Io però sono convinto che non appena ci si potrà spostare liberamente la città tornerà a riempirsi di turisti. I numeri sugli arrivi e le presenze dei primi mesi del 2020 erano davvero molto positivi, poi tutto è stato bloccato dal Covid, ma non appena questo periodo sarà passato torneremo a crescere».

Un'informazione pratica, di certo cara agli esercenti. Prevede di concedere anche quest'anno l'allargamento del plateatico per bar e ristoranti?

«Visto il successo per me dovrebbe diventare sistematico. Le viuzze piene di tavolini ci hanno fatto riscoprire zone della nostra città e ci hanno fatto un po' respirare un'atmosfera cosmopolita».

Qualche rimpianto? Qualcosa che poteva essere fatto meglio?

«Forse avremmo potuto iniziare a interloquire prima con le categorie economiche, lo abbiamo fatto solo in una seconda fase. Ma d'altra parte, non si sarebbe riusciti a fare diversamente. Il confronto diventerà determinante da qui in avanti».

Alessia Trentin

