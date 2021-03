IL COLLOQUIO

BELLUNO «Bisogna pensare ad avere i servizi che servono anche nei territori più lontani». Prima di entrare nel suo nuovo ufficio di direttore generale dell'Usl 1 Dolomiti, Maria Grazia Carraro ha osservato la cartina geografica raffigurante la provincia di Belluno. «Territorio vasto con la popolazione distribuita in modo disomogeneo» ha commentato ieri mattina, cogliendo una delle maggiori criticità del territorio. Pochi abitanti nelle terre alte, tanti nelle basse. Entrambi, però, con lo stesso diritto di ricevere cure mediche in tempi accettabili. Su questo punto, ora, viene in aiuto una delle passioni più grandi della Carraro: la telemedicina.

LA RICETTA

Se alcune attività devono essere svolte in ospedale, ce ne sono però altre che hanno bisogno solo di una rete professionale in grado di prendere in carico il paziente e accompagnarlo nel percorso per lui più opportuno. «La telemedicina, il tele-monitoraggio da casa: mezzi importanti che uniscono e che permettono di dare risposte efficaci anche da lontano» ha spiegato il nuovo direttore generale della sanità bellunese. Potrebbero diventare strumenti fondamentali per rendere possibile «il collegamento rapido non solo tra le diverse strutture distribuite sul territorio ma anche tra medici e pazienti, riducendo in questo modo il disagio che si crea a causa delle distanza».

LA CARENZA DI MEDICI

Un altro scoglio, in provincia, è rappresentato dalla carenza di medici e infermieri. Ce ne sono sempre meno ma la sanità, specie dopo lo scoppio dell'emergenza sanitaria da covid-19, ne ha sempre più bisogno. «In questo territorio, forse più che altrove ha sottolineato Maria Grazia Carraro bisogna cercare di trovare delle facility. Oggi un giovane medico ha la grande fortuna di poter scegliere dove andare e quindi sta a noi essere attrattivi, dargli una ragione per venire qui e non altrove». Ma perché dovrebbe scegliere Belluno? «Al San Martino, ad esempio, ho visto delle tecnologie molto interessanti e prima non abitavo mica su Marte».

IL TOUR

Il direttore generale, ieri mattina, ha fatto un tour dell'ospedale di Belluno. Partendo dal punto in cui sanità e utenza si incontrano: il Pronto Soccorso. Nel pomeriggio ha visitato l'ospedale di Feltre e in questi giorni proseguirà con le altre strutture, sempre nell'ottica di conoscere meglio la sanità che il governatore Zaia le ha affidato venerdì scorso: «Dobbiamo fare sistema perché è un territorio molto vasto. Nel piccolo giro che ho fatto, ho trovato professionisti molto motivati. Andiamo avanti insieme cercando di garantire i servizi, la promozione della salute e la gestione delle attività più importanti». Sull'elisoccorso notturno, sospeso dal 2016, ha specificato che appena possibile prenderà visione dell'iter già avviato, «non sono ancora riuscita a farlo», aggiungendo che «se la programmazione prevede dei tempi, farò in modo che siano rispettati». La vera priorità, da un anno a questa parte, rimane la pandemia: «È un evento che nessuno prima aveva conosciuto e che necessita di un po' di buon senso e molta attenzione».

«NON FACCIO MIRACOLI»

Quindi le arcinote misure di prevenzione che «ci hanno cambiato la vita ma che possono fare la differenza» anche e soprattutto per gli ospedali. «Qui a Belluno, per ora, ci sono numeri molto piccoli e vorrei che rimanessero tali» ha concluso Maria Grazia Carraro. Quanto a tutte le richieste che le sono arrivate e le arriveranno in questi giorni, risponde in questo modo: «Non faccio miracoli. Sono arrivata ieri (lunedì per chi legge, ndr). Posso dire che lavoreremo per valorizzare ancora di più i punti di eccellenza e per migliorare i punti di criticità. Ma tutti insieme perché da soli non si va da nessuna parte».

DP

© RIPRODUZIONE RISERVATA

