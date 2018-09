Il colle non molla: operatori in trincea l'allarme della chiusura vola sui social

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OPERATORI IN CAMPOBELLUNO «Il Nevegal non chiude». È il mantra degli operatori del Colle, che non vogliono soccombere. Una dichiarazione di intenti più che auto-convincimento. Perché albergatori, rifugisti e gestori dei locali non hanno nessuna intenzione di gettare la spugna: anzi. Nei giorni scorsi hanno scritto al sindaco, per chiedere un incontro urgente e mettere l'amministrazione con le spalle al muro, se non altro per capire quali sono le intenzioni di Palazzo Rosso rispetto al futuro del Nevegal. Poi, hanno addobbato il Piazzale...