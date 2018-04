Il Colle concede tempo: rischio urne a settembre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA Un mese e mezzo di trattative e bluff tra M5S e Lega non sono bastati al Pd per comprendere che prima o poi sarebbe toccato a loro. La scoperta i dem l'hanno fatta ieri pomeriggio quando Luigi Di Maio, al termine del colloquio con il presidente incaricato Roberto Fico, si è presentato nella sala della Lupa di Montecitorio per dichiarare urbi ed orbi che la storia d'amore con Salvini è definitivamente finita.Senza più lo scudo del tocca a loro, e con Di Maio che copia Salvini nel bocciare il governo di tutti o del...