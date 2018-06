Il Colle con palazzo Chigi La rete Ue del premier

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Non sarà facile ottenere entro la giornata di oggi le scuse che l'Italia ha chiesto alla Francia. Un passo che permetterebbe di recuperare l'incontro di domani che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ancora in agenda con il presidente francese Macron all'Eliseo. Ieri i francesi hanno prima provato ad ammorbidire i toni, ma poi le parole dello stesso Macron, che ha definito «una provocazione» le scelte dell'Italia, hanno obbligato palazzo Chigi a prendere atto che non ci sono margini per un incontro a breve.IL...