Il Colle chiama Conte i migranti sbarcano È scontro con Salvini `

IL CASOROMA Il corto circuito istituzionale è andato in scena sulla banchina di Trapani, dopo una settimana ad alta tensione. L'immagine plastica è quella della Guardia costiera, corpo militare dello Stato, che prima è rimasta in attesa di un permesso per entrare in porto e poi, dopo l'attracco, per sei ore, non ha potuto mettere piede a terra. Matteo Salvini, vice premier e ministro dell'Interno non intendeva retrocedere: i migranti sbarcheranno solo se ammanettati. Il codice penale, però, non lo prevede. Alla fine è necessario...