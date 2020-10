IL COLLAUDO

VENEZIA La prova sul campo del Mose che tutti aspettavamo è finalmente arrivata: previsione a 135 abbondanti, vento forte da Scirocco e mare formato. Le barriere si sono alzate senza problemi come in tutte le altre occasioni, quando le condizioni meteomarine erano ottimali, e hanno tenuto botta al mare accennando solo un minimo movimento. Insomma, una promozione piena, visto che ha tenuto fuori dalla laguna 60 centimetri di acqua, lasciando all'asciutto perfino piazza San Marco.

STRESS TEST

Il padre del Mose, l'ingegnere Alberto Scotti, è sì soddisfatto, ma si attende di provarlo in condizioni sempre più dure prima che possa passare a una condizione di gestione ordinaria. Per lui, comunque, come lo scorso luglio quando la laguna fu chiusa per la prima volta, è l'occasione di un riscatto atteso a lungo, dopo anni di opinione pubblica costantemente contro. E questa con l'acqua alta è un po' un'altra prima volta.

«Non è che stessimo cercando di sollevarlo in condizioni facili - spiega - questa volta, in un periodo normale c'è stata tutta la possibilità di comunicarlo, rendere partecipi tutti gli enti coinvolti. Tutti sono stati avvisati per tempo, la navigazione portuale era interrotta in seguito all'allarme lanciato. Diciamo che questa volta più che l'impianto, è stata testata la sua integrazione con il sistema di previsione e allertamento delle maree. E devo dire che tutto ha funzionato bene».

L'ANTICIPO

Il sollevamento delle 78 paratoie a partire dalle 8.30 ha sorpreso un po' tutti. Anche coloro che, come noi, si stavano precipitando al Lido per assistere all'operazione con vento e corrente forti e onda di circa due metri. Venerdì si parlava di un sollevamento attorno alle 10, ma non è un giallo, perché la spiegazione è immediata.

«È tutto un gioco di previsioni - rivela Scotti - non si solleva il Mose quando vogliamo noi, ma quando c'è una previsione di un certo tipo. Quando abbiamo deciso definitivamente tempi e modi, la previsione era una: abbiamo lanciato gli allarmi e abbiamo sollevato in base agli allarmi. La marea è arrivata dopo. Capita, perché è tutto in funzione delle previsioni. Se posso dire una cosa, speravo ci fosse un po' di più di onda. Comunque le paratoie mobili non si muovevano... alla faccia della risonanza».

I CRITICI

Quello della risonanza è un sassolino che Scotti si è voluto togliere dalla scarpa e riguarda un gruppo di tecnici che fin dall'inizio ha dissentito sulla soluzione Mose sollevando molte criticità, tra cui la risonanza delle paratoie. Pochi giorni fa, lo stesso gruppo di persone, tra cui l'ingegnere Vincenzo Di Tella, avevano scritto al Governo affermando che il Mose non si può collaudare.

«Vorrei sapere cosa si sta facendo, allora - taglia corto - forse qualcuno vorrebbe essere collaudatore dell'opera, perché devono essere solo persone molto capaci che possono farlo. Con i no tutto, mi creda, non c'è dimostrazione che tenga. La cosa funziona, lui può dire quello che vuole, lo ha fatto per vent'anni, lo farà ancora. Ce ne faremo una ragione».

«VENEZIA È AL SICURO»

Ieri il Mose ha tenuto all'asciutto Venezia, ma prima di poter dire che lo farà in modo sistematico e continuativo, dovrà passare ancora molto tempo e dovranno essere fatte molte prove, in condizioni di mare sempre più pesanti, se ce ne saranno. I collaudi dell'opera andranno avanti ancora e per la stagione fredda avverranno quando ci sarà una previsione oltre i 130 centimetri. Ma l'impianto non è ancora finito, ci sono ancora tante cose da fare e ogni volta ci saranno dati ed esperienze da analizzare per ottimizzare le procedure di sollevamento e abbassamento.

«Bisogna provare e riprovare un impianto come questo - dice Scotti - avendolo sempre sotto controllo, creando la condizione estrema. Le prove e le simulazioni hanno comunque dimostrato che Venezia si può difendere anche in caso di previsioni con un largo margine di errore. Persino quelle del 12 novembre 2019 su cui ci fu uno scarto di 40 centimetri. Sono soddisfatto - conclude - abbiamo dimostrato che il Mose c'è e può funzionare, adesso qualcuno deciderà qual è il livello giusto per farlo muovere, la coabitazione con il porto e tante altre cose. Noi abbiamo dimostrato che il Mose ha la flessibilità adeguata per adempiere al suo compito».

Michele Fullin

