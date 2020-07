VENEZIA «L'ultima parola sul

Mose spetta al Consiglio di Stato. La perizia tecnica depositata accerta errori e presupposti tecnici inesatti dell'opera che, se messa in funzione, potrebbe avere effetti devastanti e portare il sistema al collasso».

Sul Mose torna così a farsi sentire anche il Codacons che attende la pronuncia del Consiglio di Stato, «cui spetta l'ultima parola dopo la perizia tecnica redatta da un team di nostri esperti. In condizioni di mare agitato e venti forti, le paratoie sarebbero infatti soggette a instabilità dinamica con gravi rischi per la loro tenuta, mentre le paratoie non sarebbero mai state collaudate in condizioni meteo estreme. Nella perizia redatta dagli ingegneri Vincenzo Di Tella, Gaetano Sebastiani e Paolo Vielmo, professionisti esperti nel campo dell'ingegneria marina e offshore - prosegue il Codacons -, ci si sofferma in particolare sulle prove e sui test eseguiti sia a Delft, sia a Voltabarozzo». E prosegue l'associazione dei consumatori: «Gli esperti internazionali avevano raccomandato l'uso di strumenti analitici per determinare il comportamento dinamico reale delle paratoie. Il Consorzio non solo ha disatteso questa raccomandazione, ma ha presentato il progetto fatto solo sulla base di prove su modello in scale piccolissime con modelli assolutamente inadatti». Secondo il team di esperti l'assunzione di condizioni di carico scorrette o carenti comporta un'analisi strutturale errata e inaffidabile, in quanto non è detto che nel periodo di prova si manifestino condizioni rappresentative dell'intera gamma delle condizioni di progetto. E conclude il Codacons: «Ciò può portare il sistema al collasso con conseguenze facilmente immaginabili».

