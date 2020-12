LA STRUTTURA

VENEZIA Nove mesi fa per Venezia era iniziato tutto da lì: due pazienti ottantenni positivi al coronavirus ricoverati nella Terapia intensiva del Civile. Che adesso, con la seconda ondata non ancora al picco, rimette a nuovo e potenzia il proprio reparto Covid: tre primari a tirare le fila - Andrea Bonanome e Marco Meggiolaro, rispettivamente primari dei reparti di Medicina interna e di Rianimazione del Civile, assieme a Sandro Panese, primario dei reparti di Malattie infettive degli ospedali di Venezia e di Mestre (con la stretta collaborazione della vicaria Erika Morelli) - tutte le intensità di cura contro il virus e un parco Covid da 78 posti letto, aumentabili in base alla domanda dei pazienti. Più la nuova attività diagnostica, l'ossigeno potenziato, i caschi, i ventilatori, le macchine ad alto flusso e il videomonitoraggio a distanza.

Nell'ultimo mese oltre ai reparti di Rianimazione e Malattie infettive, al Santi Giovanni e Paolo sono in funzione anche i quattro corridoi blindati di Medicina, inglobata anch'essa nel reparto di lotta principale al virus. Nella trincea veneziana lavorano 26 medici specialisti (12 internisti, 10 rianimatori e 4 infettivologi), 71 infermieri e 36 operatori socio sanitari. «Tutte le aree Covid dell'Azienda sanitaria, da Dolo a Mestre al centro storico veneziano, lavorano in sinergia, favorendo un interscambio continuo di nozioni e competenze - spiega il direttore generale dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben - La cosa non riguarda solo gli specialisti, ma anche i tecnici, gli infermieri e gli operatori socio sanitari».

Rispetto alla prima ondata, il Civile è riuscito a rivoluzionare il suo assetto anti-Covid. «Ricordo ancora quella telefonata al mattino - racconta Bonanome - Due tamponi positivi in Rianimazione. Sono corso in reparto. Si è deciso di tamponare tutto il personale e di evacuare molti spazi, per sanificarli. Da quella giornata è cambiato tutto». In questa seconda ondata, grazie all'attività diagnostica che si è resa più veloce, la vecchia zona grigia è stata smantellata. La nuova, più circoscritta, è stata collocata in una porzione isolata del Pronto soccorso. Quando in breve tempo i sospetti Covid che vi accedono risultano positivi, in base alle loro condizioni cliniche possono trovare spazio in Terapia intensiva, se molto gravi; in Malattie infettive, e da alcune settimane anche in Medicina, se hanno comunque bisogno di supporti respiratori importanti; o, se meno gravi, di un regime di cura standard. «La nuova capacità diagnostica e terapeutica acquisita dai reparti - spiegano i primari Bonanome, Meggiolaro e Panese - permette poi di avere un alto indice di tourn over dei pazienti, con dimissioni rapide per chi è presto in via di guarigione».

Tutte le aree Covid dell'azienda sono inserite in una rete di supporto reciproco «Scambiamo necessità, opinioni, consigli - racconta Panese - E anche il costante contatto con le Pneumologie mestrine e dolesi concorrono ad aumentare il nostro livello di competenza nella lotta al Covid. Il farmaco fondamentale in questa malattia è l'ossigeno. L'impatto che l'epidemia sta avendo sulla medicina è simile alla spinta data dalla Prima guerra mondiale alla chirurgia o la svolta data dalla guerra in Corea alle trasfusioni».

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA