Il circolo di Fisterre in lacrime: «Una brava tennista»

LA PASSIONEBELLUNO Fisterre il giorno dopo la notizia della tragica scomparsa di Mariangela. Il circolo tennis Belluno è in silenzio, attonito. «Faccio fatica ancora a credere a quanto è successo riferisce il presidente Ruggero Orlando -. Abbiamo perso oltre che una brava tennista, una persona molto cara, di famiglia ed abbiamo ora tutti bisogno di tempo per comprendere meglio quello che è successo. Ma dobbiamo essere forti in modo particolare per il marito Carlo, senza dimenticare gli altri che hanno vissuto questa bruttissima esperienza...