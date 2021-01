IL CIRCO BIANCO

BELLUNO Lo sci è ancora fermo e così l'intero indotto ne soffre. L'economia della montagna è messa a durissima prova dalle misure in contrasto alla pandemia e si chiede a gran voce che i ristori annunciati vengano erogati. Ieri l'assessore regionale al turismo Federico Caner si è espresso in merito all'annuncio dell'arrivo di nuove risorse per alcuni dei settori più colpiti dalla pandemia: in Veneto, secondo le stime delle associazioni di categoria, solo il settore degli impianti a fune, concentrato soprattutto nella nostra provincia, produce un fatturato di 60 milioni di euro con un indotto dieci volte superiore. «Ho letto con grande interesse le dichiarazioni del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Riccardo Fraccaro in merito all'inserimento nel prossimo decreto Ristori di nuovi contributi ad hoc anche per bar, ristoranti e impianti di risalita ha detto Caner-. Una decisione che va nella direzione giusta purché i tempi di erogazione siano veloci così da evitare che queste attività duramente colpite dalla pandemia chiudano per sempre. Ho ascoltato di persona le difficoltà di queste attività tra le più colpite dagli effetti del virus sull'economia. Come accade per altre attività stagionali o per alcuni prodotti particolarmente richiesti in alcuni mesi dell'anno la montagna in quattro mesi si gioca il fatturato di un anno. Dunque se per effetto della pandemia queste attività non potranno ripartire allora è corretto intervenire con una risposta che sia adeguata e veloce. Eventuali ritardi nell'erogazione dei ristori rischiano di avere gravi riflessi non solo sulla stagione invernale, ma anche su quella estiva. Uno scenario da scongiurare in ogni modo».

PERICOLI NON SOLO ECONOMICI

L'economia montana rimane in attesa dei ristori e di poter finalmente avviare la stagione sciistica. Intanto c'è già stato chi non ha rinunciato alle escursioni in quota senza rispettare il divieto di entrare nelle aree riservate allo sci. Sciare sulle piste chiuse può essere un passatempo molto pericoloso e quindi Soccorso alpino e impiantisti hanno espresso la loro preoccupazione per il comportamento degli escursionisti che, soprattutto nel praticare lo scialpinismo, approfittano sia per le risalite che per le discese dei tracciati banditi al grande pubblico per le restrizioni anti-covid. E insieme lanciano un appello alla prudenza. «Gli ospedali sono già in difficoltà a causa della pandemia, è più che mai assurdo esporsi a pericoli evitabili rischiando incidenti dice Alex Barattin, delegato provinciale del Soccorso alpino Dolomiti bellunesi -. In questi giorni i comprensori sciistici sono dei cantieri aperti perché ci si sta preparando alla possibile apertura dal 18 gennaio. Entrare in una pista è quindi molto pericoloso perché ci sono i mezzi all'opera. Purtroppo è già capitato che escursionisti si siano infortunati a seguito di scontri con i gatti delle nevi e con i verricelli tesi: si è trattato di persone che hanno subito ferite importanti che hanno anche comportato le amputazioni degli arti. La cartellonistica che vieta l'ingresso in pista deve essere chiara e deve essere assolutamente rispettata».

GLI AUSPICI

Sulla stessa lunghezza d'onda Renzo Minella, presidente di Anef Veneto, l'associazione degli esercenti funiviari: «In vista delle prossime possibili aperture, sui comprensori sciistici si sta lavorando con tutti i mezzi. Dopo le forti nevicate dell'ultimo periodo c'è tanto da fare per sistemare i danni che la neve ha procurato, battere i tracciati e metterli in sicurezza. Chiediamo quindi che nessuno si avventuri sulle piste perché ciò potrebbe risultare molto pericoloso. C'è chi vede una traccia su un pendio e si butta dentro per risalirla e questo non va fatto. In una stagione normale, con i comprensori aperti, si lavora di notte per preparare le piste. Ora invece lavoriamo di giorno perché per gli operatori è più sicuro e meno stressante. Quindi percorrere una pista potrebbe significare trovarsi vicino a un verricello messo in tensione, oppure, in discesa, vedersi all'improvviso spuntare davanti un gatto delle nevi senza accorgersene, magari perché il suo rumore è attutito dal casco. Non si deve pensare che le aree sciistiche siano lasciate a sé stesse perché chiuse: stiamo lavorando per le manutenzioni che vanno sempre fatte».

Andrea Ciprian

