Il Cinergia sta progettando la riapertura, ma ridotto

CINEMAROVIGO Il futuro del cinema sarebbe nella riapertura con quattro sale, invece delle otto che contava il Cinergia. Sono voci di corridoio e i tempi per realizzare il progetto, che potrebbe vedere la luce nel 2020 o anche prima, dipenderebbero dalle tempistiche delle pratiche assicurative per il risarcimento dei danni subiti dalla struttura aperta dal 2004 al 2017 a fianco del centro commerciale La Fattoria, per l'incendio che la sera dell'8 dicembre 2017 si sviluppò nei locali del New look, negozio di abbigliamento sottostante il...