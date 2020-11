Si torna al cinema domenica 8 novembre. Le sale si uniscono per un evento online unico in occasione dello European Arthouse Cinema Day, la Giornata Europea dei Cinema d'Essai organizzata dalla CICAE (Confederazione Internazionale dei Cinema d'Arte e d'Essai) in collaborazione con Europa Cinemas con il supporto del programma MEDIA di Europa Creativa. Si tratta di un'iniziativa online che si differenzia dai consueti streaming, raggruppando almeno 27 sale cinematografiche (il numero potrebbe aumentare nei prossimi giorni) in un'unica diretta su Facebook: grazie ad un coordinamento tra gli esercenti, i cinema aderenti propongono una maratona online, della durata di diverse ore, per raccontare il loro lavoro e presentare alcuni cortometraggi italiani ed europei, spesso accompagnati da ospiti. Ogni sala aderente riaprirà senza la presenza fisica degli spettatori, ma invitandoli ancora una volta davanti al grande schermo: poltrone vuote, proiettori accesi...si spengono le luci e la magia inizia. Dalle 9.30 del mattino fino a sera, la maratona sarà visibile in contemporanea sulla pagina Facebook. Dal cinema Italia di Belluno verrà proiettato Gabelli: la scuola più bella d'Italia del regista Franco Fontana prodotto da Belluno Ciak.

