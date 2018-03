CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CINEMA AL CENSERROVIGO Uno, massimo due spettatori. È questo il bilancio di Cinecolonne al mercoledì, la serata dedicata agli studenti. Le programmazioni culturali proposte dal Censer sembrano infatti poco attraenti non solo per i giovani, ma anche per gli adulti. Anche l'altra sera, davanti al maxischermo di viale Porta Adige, mentre scorrevano le immagini di Prima linea, il film sugli anni di piombo che ripercorre l'assalto dell'82 al carcere di Rovigo da parte di un commando delle brigate rosse mirato all'evasione di quattro...