Il chirurgo tranquillizza: «Sospensione precauzionale»

L'ESPERTOTREVISO «Le protesi Allergan sono la marca più comune e sicura: le ho impiantante fino al 14 dicembre. Oggi il prodotto è stato sospeso dall'azienda in via precauzionale perchè la Ue ha richiesto delle specifiche. Che un colosso come Allergan ritiri addirittura il prodotto mi sembra un'importante indicazione di serietà». Andrea Fanzago è specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica ed opera al San Camillo. «Ritengo che non si debba fare allarmismo senza il conforto dei dati. Le Allergan sono le migliori in...