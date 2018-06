CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CHIARIMENTOVENEZIA «Sono rimasto molto dispiaciuto nel leggere le polemiche per quella foto». A parlare è Maurizio Adolfo, il gondoliere che ha portato a fare un giro turistico i due anziani turisti che si sono addormentati, cullati dal rollio dell'imbarcazione. Un video e un'immagine che sono stati postati principalmente su Facebook e che sono diventati ben presto virali.«All'inizio non avevo nemmeno capito a cosa si alludesse - ammette il pope - poi ho ricostruito la vicenda» Adolfo racconta come è maturato l'episodio che è...