IL CENTROSINISTRATREVISO Una decisione incomprensibile, che tuttavia non suscita nessuno stupore. Così la sinistra trevigiana reagisce alla comunicazione della Giunta Conte di recedere dalla Rete Ready. «Ce l'aspettavamo - commenta il consigliere Pd Michela Nieri - però è una decisione insensata». Nieri sottolinea che l'adesione venne portata avanti dalla Giunta Manildo per aiutare un processo di trasformazione della mentalità trevigiana, e sostenuta anche in ragione della sua gratuità con l'obiettivo di promuovere politiche che...