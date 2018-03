IL CENTROSINISTRA TREVISO Dalla bicicletta alla zappa: è un Manildo in versione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CENTROSINISTRATREVISO Dalla bicicletta alla zappa: è un Manildo in versione bucolica quello che chiama a rapporto i suoi per il secondo tempo. «Coltivare e curare la terra, ogni giorno con pazienza. Seminare, saper aspettare i frutti». L'immagine che ha ispirato il sindaco è suggerita da Alfio Bolzonello: «È lui che mi ha fatto toccare con mano l'esperienza degli orti urbani: un ottimo esempio di come cura della terra sia sinonimo di cura dell'altro, di creazione di comunità». Il sindaco dissoda le zolle e apre la campagna...