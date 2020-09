IL CENTROSINISTRA

ROVIGO Una lunga notte a sperare che il gioco dei resti possa premiare qualcuno degli sconfitti, come avvenne cinque anni fa, quando i due seggi in palio in Polesine, nonostante la già netta vittoria della coalizione di centrodestra che sosteneva Luca Zaia, andarono addirittura entrambi a partiti di opposizione. Uno al Pd, a Graziano Azzalin, il più votato in provincia di Rovigo, e uno a Patrizia Bartelle, del Movimento 5 stelle, con la beffa consumatasi ai danni di Stefano Falconi, della Lega, che era stato inizialmente proclamato eletto, salvo poi vedersi annullata la proclamazione per un riconteggio che aveva cambiato tutto il quadro a livello regionale.

LA CADUTA

Cinque anni dopo, il risultato vede il centrodestra passare dal 45% al 76% e il centrosinistra, nelle varie articolazioni a sostegno di Arturo Lorenzoni, sprofondare al 16% peggiorando di oltre 10 punti percentuali il 29%, già non particolarmente esaltante dal punto di vista della storia elettorale del centrosinistra in Polesine, che era stato ottenuto dalla coalizione che allora sosteneva Alessandra Moretti. E il crollo va a pesare soprattutto sul Pd, che passa dal 23% a circa il 14%, mentre la lista del presidente, il Veneto Che Vogliamo, si attesta su una percentuale analoga alla lista civica Alessandra Moretti Presidente. All'interno della lista, il maggior numero di preferenze sono appannaggio del sindaco di San Bellino Aldo D'Achille, ma visti i dati regionali non siederà comunque in consiglio. Per il Pd, invece, c'è ancora uno spiraglio di riuscire a fare il seggio, sempre legato al riparto su base regionale.

CRIVELLARI AVANTI

Nel testa a testa interno ai democratici è l'ex parlamentare Diego Crivellari a sopravanzare tutti, anche se comunque resta cauto in attesa dell'evolversi dei risultati di ora in ora: «Il dato complessivo è un'affermazione clamorosa di Zaia e che il Pd non viene ancora percepito come un riferimento credibile o attrattivo, se ogni volta fa peggio. Certo, ci sono molte variabili, come il Coronavirus, il lockdown e Zaia che ha monopolizzato l'attenzione, costruendo un gradimento personale molto al di sopra della Lega, mentre il candidato del centrosinistra ha avuto poco tempo per far passare il proprio messaggio e farsi conoscere, incappando anche nelle ben note difficoltà. Il centrosinistra in Polesine ha avuto risultati migliori rispetto alle altre province e conteremo anche sulle preferenze ottenute. Quello che è necessario è ripartire dal poco che si è raccolto e cambiare, perché se si mantiene questa linea, saremo condannati ad una sostanziale irrilevanza».

L'AMAREZZA DI AZZALIN

Dal canto suo, Azzalin, dal 2010 in Consiglio regionale, non nasconde la delusione: «È un risultato che lascia molta amarezza, sotto tutti i punti di vista: l'effetto della valanga Zaia ha travolto tutto anche in Polesine». Il segretario provinciale del Pd Giuseppe Traniello Gradassi tratteggia un quadro a tinte fosche: «È indubbio che lo strapotere dell'iconografia di Zaia è stato evidente anche in Polesine ed è altrettanto indubbio che la posizione del Pd regionale in tutto il Veneto va rivista. Non possiamo certo accontentarci di qualche punto percentuale più della media regionale, c'è la necessità di rivedere il modello di opposizione, che non deve essere né consociativo né frammentato in istanze localistiche, ma una vera contrapposizione che deve trovare un suo riferimento un una personalità che sappia andare al di là degli interessi delle singole federazioni provinciali».

A conteggi ancora in corso è comunque certo che non tornerà in consiglio regionale anche l'altro consigliere uscente del Polesine, l'ex pentastellata Patrizia Bartelle, che correva come candidato presidente con la lista movimentista Veneto Ecologia Solidarietà, che si è attestata al di sotto dell'1%.

Francesco Campi

