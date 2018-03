Il centrosinistra è in fibrillazione: tante perplessità su quel racconto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONIPADOVA Continua ad agitare la politica padovana, la presunta aggressione di giovedì sera in stazione ai danni della parlamentare leghista Silvia Covolo, a cui avrebbe assistito anche l'ex sindaco Massimo Bitonci. Ad andare in fibrillazione è soprattutto il centrosinistra. Il dubbio della maggioranza che sostiene Sergio Giordani è quello che qualcosa nel racconto di ciò che sarebbe successo l'altra sera in stazione possa non tornare. Dal momento che però dalle forze dell'ordine non trapela ancora nulla, si preferisce pesare ogni...