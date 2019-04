Il centrodestra tenta il ribaltone in Riviera del Brenta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CAMPONOGARA Per le amministrative del 26 maggio in campo per Camponogara due liste civiche, una coalizione di centrodestra e il Movimento 5 Stelle. In continuità con l'amministrazione uscente il candidato sindaco, attuale assessore al bilancio, Antonio Fusato, con la lista civica di centrosinistra Insieme, appoggiata dal Pd, sostenuto dal sindaco uscente Gianpietro Menin. A staccarsi dalla maggioranza invece l'attuale vicesindaco Massimiliano Mazzetto, candidato per la lista civica trasversale ai poli politici Civica per il Veneto, sostenuto...