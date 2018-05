CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CENTRODESTRAROMA No al reddito di cittadinanza, no a cancellare la legge Fornero, no a patrimoniali e a misure anti-europee, soprattutto ferma contrarietà se dovesse partire la corsa a sforare il tetto del 3% nel rapporto deficit/pil. Berlusconi prepara i paletti da fissare in Parlamento. In attesa di conoscere chi sarà il premier e chi saranno i ministri del governo giallo-verde. NESSUNA TELEFONATANessuna telefonata con Salvini. «Vi terremo informati, non sarete esclusi», il messaggio arrivato ad Arcore tramite intermediari. In realtà...