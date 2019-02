CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CENTRODESTRAROMA Il presepe si ricompone in Abruzzo, non però in mezzo alla neve o in una grotta appenninica ma a Pescara. E i suoi personaggi, Berlusconi, Meloni e Salvini, non erano apparsi in pubblico tutti e tre insieme appassionatamente (si fa per dire) dalla famosa scenetta fuori dallo studio di Mattarella nel corso delle consultazioni per il governo. Quando Berlusconi fece la parodia di Salvini che parlava (uno, due, tre...) e si scatenò un mezzo putiferio. Da allora in poi, soltanto vertici riservati e sempre più o meno...