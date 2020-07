LA COALIZIONE

VENEZIA A quanto pare, la coalizione che sosterrà Luigi Brugnaro nella corsa al secondo mandato da sindaco di Venezia è solida e soprattutto molto unita. Le incomprensioni e le frizioni del 2015 soprattutto con la Lega sembrano essere state completamente dimenticate, Fratelli d'Italia racconta che sarà un alleato fedele e a proposito di lealtà, quella di Forza Italia (con Michele Zuin coordinatore regionale) e della lista civica Le Città di Roberto Panciera non si discute.

CONTRO LE CAVALLETTE

La presentazione che ha seguito di un giorno quella delle liste fucsia, si è svolta nel salone dell'hotel Papadopoli in presenza del coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, del coordinatore regionale di Forza Italia Michele Zuin, del segretario provinciale del Carroccio Andrea Tomaello e del capo della lista Le città Roberto Panciera.

«Qui si chiede di sostenere non Brugnaro - ha esordito il sindaco uscente - ma un'idea di città che parte da due liste civiche e che ha trovato l'appoggio dell'intero centrodestra. Bisogna consolidare quello che abbiamo cambiato, qui ho pensato che le cavallette sono alle porte della città pronte a mangiarsi tutto quello che abbiamo faticosamente messo da parte».

E pensare che poco prima aveva detto non voglio fare polemiche.

GLI ALLEATI

«Forza Italia appoggia con orgoglio Luigi Brugnaro - ha detto Zuin - con lo stesso orgoglio con cui l'aveva appoggiato cinque anni fa».

«Mi avevano messo in guardia - ha raccontato divertito Tomaello, che potrebbe essere il prossimo vicesindaco in pectore - su Brugnaro, che avrei dovuto stare attento e così via. Invece devo dire che su 6 Comuni che hanno alle elezioni, la trattativa per Venezia è stata la più facile e ci siamo trovati d'accordo subito su tanti temi e credo che lavoreremo bene per i prossimi 5 anni».

«A me Brugnaro piace per il suo coraggio - ha detto De Carlo - che ha dimostrato anche nei momenti più difficili per la città. Le lacrime dopo l'acqua alta di novembre sono state per me un messaggio emblematico. Noi siamo a sua disposizione per risolvere i problemi della gente».

«Ci sono tante persone che mettono per la prima volta la loro faccia in politica - ha concluso Panciera - sono tutte persone che credono in me e in Brugnaro come uomo capace di far crescere la città».

C'era anche la lista Civica Popolare di Renato Boraso, poi candidato tra i fucsia: «Abbiamo un grande lavoro da completare con poca ideologia e tanta voglia di fare».

UNA CIVICA NAZIONALE

Il sindaco è tornato poi su un tema a lui caro, quello di Venezia laboratorio civico per esportare l'esperienza a livello nazionale.

«Per guidare l'auto bisogna superare due prove - ha detto - per fare il ministro non serve niente. Invece a livello nazionale, con la storia che uno vale uno ci troviamo a spendere soldi per i monopattini o con il ministro dell'Istruzione che è imbarazzante. I cittadini hanno bisogno di soluzioni e se c'è gente che non ha fatto niente hai voglia a credere nel cambiamento green, alle bonifiche, allo sviluppo. Per quello dico - ha concluso - che questa volta ho scelto di essere più debole in Comune, ma così avrò la certezza che a livello nazionale i partiti nostri alleati potranno far capire a Roma che qui a Venezia è nato qualcosa di nuovo, che si può partire dall'impegno civico, dalla gente che sa fare e sistemare i conti. Lo abbiamo fatto con la città, non sarebbe brutto che questo modello si potesse applicare anche allo Stato».

Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA