IL CENTRODESTRA

CASTELFRANCO «Siamo aperti al dialogo con tutti, specialmente con chi non condivide la sinistra al governo della città». Affila gli artigli il sindaco uscente Stefano Marcon della coalizione di centrodestra Castelfranco la città che amiamo. A poche ore dall'esito del primo turno, è già al lavoro con la sua squadra per decidere il da farsi. Ma una cosa è chiara: quel 47,38%, pur essendo un ottimo risultato, un po' brucia anche perchè fino a pochissime sezioni dalla fine degli scrutini veleggiava ancora attorno al fatidico 50%. Ora Marcon farà di tutto per arrivare a raggiungere il quorum. Anche se ora gli sfidanti dovessero coalizzarsi contro du lui. «Parte dell'elettorato civico ora si troverà di fronte alla scelta di un governo per la città di centrosinistra o centrodestra -afferma Marcon- Sebbene abbia il paravento delle civiche, Sartoretto incarna la sinistra a Castelfranco».

LA STRATEGIA

Saranno principalmente due i canali che la maggioranza uscente utilizzerà per i prossimi 15 giorni che la separano dal voto: uno virtuale e l'altro reale. «Stiamo lavorando e pianificando le prossime mosse con una doppia modalità, social e in presenza -spiega Marcon- Venerdì sera mi trovo con la squadra per discutere sulla strategia da usare. Noi lavoreremo sicuramente per consolidare il risultato che abbiamo avuto al primo turno, il più netto da quando si vota con questa modalità a Castelfranco Veneto. Siamo aperti al dialogo senza escludere nessuno e anche ai confronti programmatici. La nostra base di partenza, sulla quale calibreremo ancora una volta il nostro lavoro, rimane quella che abbiamo sempre reso nota ai cittadini in maniera trasparente e mettendoci la faccia perchè questa modalità è un valore aggiunto». Nella prima trance di campagna elettorale, Marcon e i suoi, non si sono mai negati ai cittadini. Accogliendo interrogativi anche dalle persone sotto i portici e in giro per la città, senza inutili formalismi. Ma la campagna di Marcon è passata anche attraverso incontri tra centro e frazioni con i candidati consiglieri pronti a dare il proprio contributo rispondendo agli interrogativi e avanzando proposte. «Punteremo su cultura, impianti sportivi, Conservatorio che vede già un progetto in itinere al quale staremo accanto durante tutte le fasi» afferma Marcon facendo riferimento al finanziamento da 10 milioni di euro arrivati dal Ministero per l'Università della musica che andrà a rivitalizzare la porta d'accesso alla città da Borgo Treviso e un'area per lo più abbandonata a pochi passi da piazza Giorgione.

LA LISTA DELLE PRIORITA'

Nella lista delle priorità, Marcon ha messo in cima l'impianto sportivo, opera che già rientrava nel programma elettorale di 5 anni fa. «L'importo complessivo del servizio di progettazione definitiva del primo stralcio degli impianti sportivi che riguarderà la ristrutturazione e l'ampliamento delle piscine, ammonta a 236mila euro -dice- Ora abbiamo fatto un bando di gara». Anche in questi ultimi 15 giorni, come ha sempre fatto Marcon guarderà al suo senza cercare uno scontro con gli avversari e puntando invece su un dialogo costruttivo con i cittadini. A dimostrazione di questo anche il gesto che lo stesso Marcon ha fatto nei confronti del suo avversario al ballottaggio, Sebastiano Sartoretto, che stava festeggiando nella sua sede dentro le mura. Marcon si è avvicinato a Sartoretto e con un fugace gomito contro gomito, gli ha augurato buona fortuna. Un gesto di fair play. Ma la partita è aperta.

Lucia Russo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA