DOLO Il palasport di Dolo ospiterà da lunedì 22 febbraio la campagna vaccinale contro il Covid-19 con la somministrazione alle persone anziane di Dolo, Mira, Fiesso D'Artico e Stra, e per l'occasione l'amministrazione comunale ha pensato di dedicare questo momento di prevenzione sanitaria alla memoria del sindaco Alberto Polo. Ospitare il Centro Vaccini' è motivo di grande orgoglio e profonda emozione ha dett il vicesindaco Gianluigi Naletto . Lo sforzo di queste settimane lo vogliamo dedicare al nostro sindaco Alberto Polo. Quando è arrivato l'appello della Direzione sanitaria per trovare degli spazi nel territorio, Alberto Polo era morto da poche ore. Ho subito pensato di convocare la Giunta per proporre la candidatura del palasport dolese e di dedicare la campagna al ricordo di Alberto. Credo, infatti, che sia giusto associare il suo nome alla campagna vaccinale, non soltanto perché lui è sempre stato un convinto sostenitore dei vaccini ma anche perché quella speranza che oggi è rappresentata dall'antidoto al Covid è la stessa speranza di una Dolo più forte, più ricca, più gentile che, insieme, ha animato il nostro impegno nella vita pubblica. La scelta del palasport, inoltre, rappresenta una centralità logistica ma anche simbolica con l'immagine di san Rocco dipinta da Neve sulla facciata esterna, il protettore contro le malattie infettive. Un impegno non indifferente per l'amministrazione dolese. Ringrazio il personale amministrativo, le associazioni e i volontari che metteranno a disposizione materiali e attrezzature e la loro presenza. Saranno costantemente presenti sei volontari per coordinare il flusso di utenti della protezione Civile e dell'associazione A.l.t.a. Questa prima fase di vaccinazioni - ha concluso Naletto - che si svolgerà dal 22 al 25 febbraio con orario giornaliero dalle 9.30 alle 16.30, interesserà circa 160 persone al giorno. Verrà inoculato il vaccino della Pfizer. Vi sarà una seconda sessione di vaccinazione a partire dal 1° marzo e in tale occasione sarà utilizzato anche il vaccino sviluppato da Moderna. (l.per.)

