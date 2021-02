IL CENTRO OPERATIVO

CORTINA L'attivazione ufficiale scatterà al momento dell'inaugurazione dei Mondiali, ma in queste ore si sta testando la grande sala operativa interforze allestita nel palazzo che ospita il Commissariato di Polizia di Stato a Cortina, zona Largo Poste. La sala ha trovato spazio al piano terra e, come spiega la Questura, «sarà il cuore nevralgico dei Campionati del Mondo di sci». «Allestita con apparecchiature d'avanguardia - prosegue la polizia di Stato -, ospita gli operatori della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che coordineranno tutto l'apparato di sicurezza del grande evento sportivo».

LA PALAZZINA DELLA SICUREZZA

Nel palazzo del Commissariato ci saranno tre punti dai quali si garantirà la sicurezza dell'evento. Oltre al Commissariato, e alla sala interforze, nella stanza accanto è stato allestito anche il Centro Operativo Misto, con protezione civile. «Le due strutture, vere e proprie cabine di regia per garantire la sicurezza dell'evento - avevano spigato dalla Prefettura -, sono state allestite, con la collaborazione del Comune di Cortina d'Ampezzo e della Fondazione Cortina 2021, sulla base di un progetto elaborato dai tecnici della Polizia di Stato». In queste ore prove generali per i ponti radio, videosorveglianza, il sistema speciale di comunicazioni radio, e i nuovi impianti di videosorveglianza. Le chiamate al 112 e 113, verranno ovviamente gestite da Commissariato e Carabinieri. Le nuove sale invece si occuperanno solo del servizio di ordine pubblico e della sicurezza dell'evento.

I SOCCORSI

Da ieri inoltre sono operative in Usl Dolomiti quattro nuove auto mediche per il 118: due di queste saranno in prima linea nei soccorsi Cortina d'Ampezzo in occasione dei Campionati Mondiali di Sci (le altre due sono a Feltre e Pieve). Si tratta di quattro Skoda Kodiaq Executive 4x4 2.0 TDI da 150 cavalli, con cambio automatico a 7 rapporti. Gli interni sono stati modificati, al fine di poter trasportare fino a quattro persone e c'è una ampia possibilità di illuminazione della scena dell'evento, con un faro brandeggiabile fisso e due lampade portatili, nonché la predisposizione radio su rete 118.

Le auto mediche sono state benedette ieri mattina dal cappellano dell'ospedale di Belluno.

