JESOLO

Chiuso fino al 31 agosto il centro culturale islamico di via Aquileia e tamponi volontari per la comunità bengalese. Dopo i casi delle ultime settimane che hanno riguardato i cittadini originari del Bangladesh, la comunità bengalese del litorale ha deciso di attivarsi per cercare di prevenire e contenere il rischio contagio. Per questo i responsabili della comunità hanno deciso di chiudere per tutto il mese il centro di via Aquileia, un punto di ritrovo per tutta i fedeli islamici che già nella giornata di giovedì scorso era stata controllata dagli agenti della Polizia locale e del personale ispettivo del settore di igiene pubblica dell'Ulss4.

Pur non avendo riscontrato nulla di anomalo, il responsabile della comunità, in piena autonomia, ha deciso comunque la chiusura del centro per tutto il mese di agosto. Inizialmente i casi collegati ai cittadini bengalesi sono stati 8, tra Jesolo e Cavallino-Treporti, tutti legati al gruppo di persone arrivato in Italia con un volo partito da Dacca nel quale a bordo dell'aereo c'era un caso positivo riscontrato subito dopo l'atterraggio a Roma. La scorsa settimana si è registrato invece il caso dei 5 cittadini bengalesi dipendenti in un ristorante cittadino, tutti asintomatici e in isolamento domiciliare. Motivo per cui il locale è stato chiuso e potrà riaprire solo nei prossimi giorni cambiando il personale o quando chi al momento si trova in quarantena si sarà negativizzato.

Ma a fronte di questi casi, il sospetto del Dipartimento di prevenzione dell'Ulss 4 era che gli eventuali contagi si fossero diffusi durante un momento di preghiera collettiva. Da ciò gli accertamenti nel centro culturale fino alla decisione del responsabile del centro Kamal Hossain, che ha deciso di sospendere l'attività per tutto il mese, comunicando la decisione al Comune giovedì sera. «Non siamo untori ha ribadito Hossain e non c'è stata alcuna preghiera. Non vogliamo creare problemi ma solo lavorare ed essere collaborativi, questa decisione lo conferma». Come se non bastasse la comunità bengalese ha accolto l'appello lanciato nei giorni scorsi dall'Azienda sanitaria, decidendo di sottoporsi volontariamente al tampone in modo da monitorare quante più persone possibile. I primi cinquanta si sono presentati ieri pomeriggio all'ospedale di Jesolo per effettuare il test. Si tratta soprattutto di lavoratori stagionali da tempo assunti in città che hanno dimostrato ampia disponibilità a compiere il tampone. Nei prossimi giorni altri seguiranno lo stesso esempio. (g.bab.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA