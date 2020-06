LA DECISIONE

BELLUNO Una persona ogni quattro metri quadrati. L'adeguamento dello spazio richiesto dalla normativa Anti- Covid fa chiudere il Centro culturale islamico As Salam la pace di Ponte nelle Alpi. «E' la conseguenza del protocollo firmato a Roma il 15 maggio tra Governo e rappresentanti delle Comunità islamiche precisa Hassan Frague, presidente dell'associazione Insieme per il bene comune - ed ora in provincia rimangono solo quattro centri islamici». Ad essere maggiormente penalizzati sono i residenti in Cadore, più lontani dalle altre sedi, ovvero, Santa Giustina, Belluno, Lentiai, Feltre. Vengono man mano a galla, insomma, le problematiche collegate al coronavirus. Ma la comunità islamica bellunese tiene duro.

L'ANNUNCIO

«A causa delle normative molto restrittive in tema di luoghi di culto e per il fatto che le comunità islamiche e lo Stato in Italia non sono ancora riusciti a raggiungere un'intesa, i musulmani hanno solo associazioni di promozione sociale dove si fanno attività didattiche, culturali, sportive con annesse sale di preghiera per i propri associati qualora si trovino all'interno degli spazi associativi nell'orario in cui cada una delle cinque preghiere canoniche», sono parole del presidente. I musulmani che abitano in terra bellunese sono per lo più di fede sunnita e di provenienza maghrebina. Ma quanti sono? «Si potrebbe ipotizzare che sia musulmano un 30-40% degli immigrati presenti in provincia. Si tenga presente che gli stranieri al 1° gennaio 2017 erano 12.143». Frague offre una panoramica sulla famiglia musulmana bellunese media, composta, per lo più, da 6-7 unità: padre, madre, due o tre figli, suoceri o genitori. «Considerando che i figli sono all'80% nati in Italia e che almeno uno dei due genitori può risiedere nel Bellunese da più di 10 anni, molto probabilmente potremmo avere un 40/45% di cittadinanze acquisite o di nascita». Sui rapporti con la popolazione bellunese il presidente non ha dubbi: «La discriminazione purtroppo è subita da molte minoranze etniche o religiose, anche dagli stessi musulmani. Nel Bellunese, invece, l'atteggiamento è molto diverso rispetto a quello nazionale. La nostra comunità è radicata da anni nel territorio Siamo impiegati, operai, medici, studenti, casalinghe. Siamo i vostri vicini di casa da molti anni, andiamo a fare colazione insieme prima di iniziare il turno in fabbrica, ci invitate e vi invitiamo a cena o nei fine settimana per la grigliata della domenica. E se ci innervosiamo per qualche motivo iniziamo...anche a parlare in dialetto bellunese».

Daniela De Donà

© RIPRODUZIONE RISERVATA