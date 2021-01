LA CHIESA

MESTRE Scatta la zona arancione e nel tourbillon dei colori, all'insegna della massima incertezza, anche le parrocchie navigano a vista con le loro attività ordinarie. Finora c'è chi ha mantenuto gli incontri di catechismo per bambini e ragazzini in presenza, ovviamente nel massimo rispetto delle misure di sicurezza date; chi sta sperimentando formule nuove, come per esempio incontri settimanali la domenica inglobando la Messa e con il coinvolgimento dei genitori; chi, soprattutto per i gruppi dei ragazzi più grandi, delle superiori o universitari e lavoratori, demanda il ritrovarsi alle piattaforme digitali. E c'è chi fa notare che ora sono scattate misure più restrittive a scuola quarantena per tutti in caso di una positività e che la prudenza anche in altri contesti è importante. E chi, infine, viste le Messe del periodo festivo e data la grave situazione pandemica, non ha dubbi: «Le chiese adesso andrebbero chiuse. È vero che la capienza è limitata, i volontari agli ingressi controllano l'uso della mascherina e l'igienizzazione delle mani, ma a Natale si sono registrati assembramenti e comunque gli ambienti, spesso adesso col freddo e le porte chiuse, hanno poco ricambio d'aria».

L'ACCESSO AI SACRAMENTI

Saltati dovunque i campi invernali nelle case di montagna, ma confermate, da qualche parte, le uscite dei gruppi scout, in ogni parrocchia si monitora la situazione ogni giorno con grande attenzione, pronti a rinviare o annullare incontri e attività delle prossime settimane, specialmente quelli dell'iniziazione cristiana, cioè di preparazione ai sacramenti della comunione, confessione e cresime. Difficile programmare il cammino fino alla Quaresima e a Pasqua.

A Carpenedo, don Gianni Antoniazzi scrive nel foglio settimanale Lettera aperta che «l'effetto sospensione che di solito si respira nelle vacanze di Natale potrà perdurare almeno fino all'inizio del mese di marzo. Com'è cambiata la nostra esistenza e quant'è difficile ri-orientare la propria vita decidendo di giorno in giorno il da farsi!».

VINCE L'INGEGNO

Gli incontri di catechesi pomeridiani e del sabato mattina nel calendario vengono confermati, ma l'introduzione della zona arancione ora potrebbe cambiare tutto. A San Giuseppe e al Corpus Domini, il catechismo per i bambini si tiene in presenza a rotazione a classi abbinate una volta ogni tre settimane. «Mentre i bambini vengono suddivisi a gruppetti, partecipano anche i genitori che si fermano per una riflessione» racconta don Natalino Bonazza, che ogni giovedì, in streaming, va in onda alle 19.30 col Tg prima del Tg, rivolto agli adulti.

Due volte la settimana in viale San Marco e una al quartiere Pertini, c'è poi lo Studio point, la possibilità per gruppi di 26 ragazzi, ben distanziati, di trovarsi a studiare seguiti da dei tutor «perché nella didattica a distanza, oltre a esserci relazioni limitate, non tutti partono alla pari», sottolinea il sacerdote.

Per i giovani delle superiori e i più grandi c'è la possibilità dell'Azione cattolica e degli scout. Al Sacro Cuore, in via Aleardi, «la Messa domenicale delle 10 è dedicata ai bambini delle elementari e ai ragazzini delle medie, con i loro genitori: faccio un'omelia più lunga, più catechetica», spiega don Fabio Mattiuzzi; e mentre i ragazzi delle superiori si trovano in presenza prima di cena, quelli più grandi invece si vedono sul monitor del computer. «Per i più piccoli facciamo degli incontri periodici anche con le famiglie. Per i grandi ora non c'è molto di strutturato in parrocchia», fa sapere don Mauro Margagliotti da Santa Maria della Pace. A Venezia, il super parroco don Paolo Bellio, responsabile di San Nicolò dei Mendicoli, Angelo Raffaele, Carmini, San Trovaso e Gesuati, racconta: «Le chiese sono grandi e facciamo lì gli incontri, distanziandoci al meglio. Per i ragazzi più grandi abbiamo istituito una Messa riservata, fuori orario, ogni due settimane a San Nicolò dei Mendicoli, che è la più grande».

Alvise Sperandio

