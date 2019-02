Il Castello di Udine si rifà il trucco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LAVORIUDINE Pubblico e privato assieme per risistemare il Castello di Udine, il più bello della regione ha sempre detto il sindaco Pietro Fontanini, gettando il guanto della sfida a Miramare, e, per la giunta, simbolo del rilancio e biglietto da visita del capoluogo friulano. Palazzo D'Aronco, Danieli spa, Associazione degli Industriali e Soprintendenza per i beni storici e architettonici firmeranno a breve un protocollo d'intesa per la sistemazione delle facciate esterne della struttura rinascimentale che, costruita sul Colle nella seconda...