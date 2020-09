IL CASO VENEZIA

VENEZIA A due settimane alla riapertura delle scuole molti sono i nodi ancora da sciogliere: i test sierologici agli insegnanti e al personale Ata, la mensa, i trasporti, gli spazi, la didattica a distanza e altro ancora. In particolare quello degli spazi è un problema che riguarda soprattutto gli istituti superiori del centro storico, ospitati per la maggior parte in palazzi con aule esteticamente bellissime ma dalla metratura scarsa.

Almeno per quanto riguarda le norme di distanziamento anti Covid anche se, affermano i dirigenti, quello delle aule piccole è un problema che assilla gli istituti da anni. Un problema che in molti si sono offerti di risolvere: oltre al Patriarca di Venezia, che ha recentemente lanciato un appello ai parroci per mettere a disposizione le strutture, c'è la disponibilità data dal Polo Museale del Veneto.

MINISTERI IN TILT

Il ministero dei Beni culturali aveva chiesto agli enti una ricognizione sugli spazi. «Abbiamo fatto un censimento sugli spazi che potrebbero essere utilizzati per la didattica - spiega Daniele Ferrara, direttore del Polo Museale del Veneto - per quanto riguarda il centro storico in tutti i nostri musei, da Ca' d'Oro a Palazzo Grimani fino al Museo Archeologico, ci sono molti locali ampi e disponibili. Il ministero dei Beni culturali riferirà il censimento al ministero della Pubblica istruzione che in seguito darà la disponibilità ai dirigenti». Peccato però che dal ministero della Pubblica istruzione non sia arrivata alcuna comunicazione ai presidi.

A giugno la dirigente dell'Algarotti-Sarpi Concetta Franco aveva fatto richiesta alla Città Metropolitana di 5 aule aggiuntive, sia per il suo istituto che per il liceo Benedetti-Tommaseo di cui è reggente. Pochi giorni fa è finalmente arrivata la risposta: presso la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista verranno messe a disposizione 3 aule da 25 studenti ciascuna.

LEZIONI A DISTANZA

«Questa soluzione riduce il problema della carenza degli spazi ma non lo risolve del tutto spiega la preside Sicuramente ci sarà della didattica a distanza a rotazione: le sedi con spazi più ampi potranno usufruire quasi totalmente della didattica in aula (90% e 10% di didattica a distanza), mentre quelle più piccole come il Tommaseo, ospitato a Palazzo Martinengo, dovranno necessariamente optare per un 25% di didattica a distanza a rotazione. Per quanto riguarda le lezioni in aula, abbiamo per ovvi motivi privilegiato le classi prime e le classi quinte garantendo loro il 100% delle lezioni in presenza».

PLEXIGLASS IN SEGRETERIA

L'organizzazione degli spazi negli istituti diretti dalla Franco è decisamente a buon punto: «Quest'estate nessuno è andato in ferie continua la dirigente abbiamo lavorato tutti per risolvere i problemi e per prevenirli. Abbiamo predisposto le aule secondo le norme di distanziamento, messo le staffette alle finestre per arieggiare in maniere continua, strutturato l'orario in modo tale che tra un'ora e l'altra ci sia ricambio totale di aria, contingentato le entrate, installato barriere di plexiglass in segreteria. Sto aspettando la conferma dei trasporti: gli studenti, soprattutto del turistico Algarotti, vengono da tutta la provincia, mentre quelli del Sarpi e del Benedetti vengono dalle isole, da Burano e anche da Pellestrina. Pur avendo sollevato il problema a giugno non ho avuto risposta da Città metropolitana e Regione».

BANCHI E MASCHERINE

Ancora nulla anche sul fronte banchi e mascherine. I banchi singoli ordinati sono meno di 100 ma pare che arriveranno ad ottobre. Intanto le varie sedi si sono auto attrezzate con l'acquisto sia di mascherine che di termoscanner. Situazione differente all'Istituto professionale Barbarigo dove, con alcuni piccoli interventi messi a punto dalla Città metropolitana su richiesta della dirigente, le lezioni potranno essere svolte al 100% in presenza. «Sugli spazi siamo autosufficienti spiega la preside Rachele Scandella abbiamo smantellato l'aula docenti che ora può ospitare 26 studenti opportunamente distanziati trasferendola in biblioteca e garantendo così agli stessi insegnanti la distanza di sicurezza, abbiamo messo alcune pareti di cartongesso per ricavare altri spazi e ordinato circa 300 banchi, che però non sono ancora arrivati. Nei primi 15 giorni di scuola abbiamo organizzato un corso di formazione specifica sulle norme anti Covid da seguire a scuola e fuori, con il supporto di medici e operatori inail. Applichiamo nel nostro istituto il protocollo Haccp in Covid, fondamentale anche perché i nostri studenti maneggiano il cibo nei laboratori di cucina».

«Spero vivamente che il personale docente e Ata si sottoponga al test sierologico continua la preside in Consiglio d'Istituto proporrò anche di acquistare dei kit di test rapido per testare gli studenti a campione».

CANTIERI APERTI

Intanto sono 67 gli interventi programmati dalla Città metropolitana negli edifici delle scuole superiori di secondo Ggado, per i lavori di adeguamento funzionale degli spazi. I cantieri sono partiti subito dopo la settimana di Ferragosto, in modo da essere finiti in tempo per l'avvio dell'anno scolastico il 14 settembre. La maggior parte riguardano interventi su infissi, opere murarie, elettriche e adeguamenti di spazi per il distanziamento. I fondi ministeriali stanziati ammontano a 1,3 milioni di e sono stati utilizzati per operare negli edifici delle 10 aree in cui sono suddivisi gli istituti superiori della Città metropolitana.

Alice Carlon

