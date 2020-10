IL CASO

VENEZIA Una festa di compleanno, in un locale di Venezia, che ha rischiato di innescare contagi a catena e trasformarsi in un incubo per tutti gli invitati. Così, dopo un caso di positività, tutti i partecipanti sono stati sottoposti a quarantena e al tampone. Dagli accertamenti sono spuntati fuori altri positivi, per fortuna tutti asintomatici o con sintomi molto leggeri, e questo ha fatto scattare la quarantena anche alle loro famiglie, i cui componenti sono stati sottoposti a tampone.

L'ultimo giro di tamponi è stato effettuato in questo fine settimana e così, solo nei primi giorni della prossima settimana, si potranno avere gli esiti finali e di conseguenza capire se il rischio del coronavirus potrà dirsi scongiurato. Intanto, però, una trentina di famiglie del Lido si trovano, ancora oggi, in isolamento.

L'innesco della vicenda, e quindi del contagio, risale a qualche settimana fa, prima dell'ultimo Decreto del Consiglio dei Ministri entrasse in vigore con una nuova stretta. Per la precisione era lo scorso 8 ottobre quando un gruppo di ragazzi, tra i 18 e i 22 anni, ha organizzato una festa di compleanno in centro storico. Una scelta fatta, nel rispetto delle regole in vigore nelle scorse settimane, senza violare le disposizioni nazionali e regionali.

Ma una decisione forse un po' troppo rischiosa per la tutela della salute propria ed altri, in un momento storico di pandemia, come quello che stiamo vivendo. Entusiasmi giovanili che, probabilmente per il desiderio di divertirsi e di stare un po' in compagnia, trascorrere qualche ora di svago, non hanno tenuto il debito conto la prudenza. Ed infatti è suonato un campanello d'allarme. La serata è andata bene, trascorsa serena senza problemi.

Ma il Covid era in agguato. Dopo qualche giorno una ragazza, che era alla festa, ha accusato sintomi importanti di malessere. Sottoposta a tampone è risultata positiva. L'Ulss 3 Serenissima, a quel punto, ha messo in atto tempestivamente tutte le procedure del protocollo sanitario. Tutti gli invitati alla festa sono stati interpellati e invitati a presentarsi a fare il tampone. La catena del contagio è stata arginata, da conseguenze ben peggiori, ma non del tutto frenata. Sono spuntati fuori altri contagi e questo ha reso necessario allargare il tampone alle famiglie o ai contatti che questi ultimi avevano avuto nei giorni successivi.

