CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Un braccio e un piede sono ancora dispersi sott'acqua, in Canal Grande. Arti del cadavere mummificato di un uomo di 35 anni, morto 5 anni fa, che doveva essere trasportato a Palazzo Zaguri per la mostra sui segreti e le torture della Serenissima Venice Secrets: Crime & Justice. Il reperto umano vale 50mila euro ma a causa dell'incidente durante il trasporto acqueo ora è incompleto e gli organizzatori hanno 24 ore per decidere se riaprire le ricerche sommerse.LA PERIZIAPer esaminare i danni alla mummia finita nell'acqua e...