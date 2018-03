CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Un bello scorcio, irresistibile ai click della macchina fotografica e via, il più è fatto. Il turista si avvicina alla riva, non resiste al fascino del gradino e le alghe traditrici lo accompagnano in acqua. Non sempre dolcemente. Come è successo mercoledì sera a Jacob, il bimbo di 7 anni scappato per un attimo fatale all'attenzione dei genitori, che se non fosse stato per Sara, la 49enne veneziana che l'ha salvato, non sarebbe più tornato a riva. SELFIE PERICOLOSIIl problema delle rive scivolose è ben noto ai veneziani,...